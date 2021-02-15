Принудительные митинги: как президент Чада требует от граждан поддержки

Власти Чада принуждают жителей страны участвовать в митингах за президента Идриса Деби. Об этом говорится в письме чадской диаспоры Эммануэлю Макрону, опубликованном на страницах издания Le Pays Tchad .

Лидер страны, который занимает свой пост вот уже 30 лет и хочет остаться в президентском кресле на шестой срок, шантажирует собственный народ. Людей принуждают выходить на мероприятия в честь Деби. Для этого власти массово закрывают рынки, снижают заработные платы и оказывают на чадцев давление.

Кроме того, нельзя забывать о пандемии коронавируса. Однако Деби не волнует опасность, которой он подвергает жизни и здоровье граждан, выгоняя их на митинги в свою поддержку. Более того, наплевав на закон и меры предосторожности в связи с распространением COVID-19, он начал предвыборную кампанию раньше срока.

Преследование противников правительства

Руководство страны делает все возможное, чтобы подавить любые действия против Идриса Деби и сохранить за ним власть. Так, в ноябре 2020 года должен был пройти Гражданский форум. Но его запретили, а организаторов и гражданских лидеров задержали.

Такая же судьба ждала и мирные марши. Их регулярно отменяют, прикрываясь нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране. Когда речь идет о митингах в поддержку Деби, коронавирус становится не так важен и опасен.

Одна из последних антиправительственных акций, прошедшая 6 февраля, завершилась массовыми арестами. Среди задержанных оказался и Махамат Нур, который возглавляет Чадскую конвенцию о правах человека. Кроме того, под удар попал глава оппозиционной партии «Трансформаторов» Сюксе Масра.

Последний нашел укрытие в здании посольства США, но скоро американские дипломаты указали ему на дверь. Однако 13 февраля на улицы столицы страны вновь вышли тысячи граждан Чада. Насилия во время протестов избежать не удалось. Пострадавшие есть как среди мирных жителей, так и среди правоохранителей, которые использовали против демонстрантов слезоточивый газ, дубинки и даже боевое оружие.

Оппозиция выступает единым фронтом

Противники действующей власти в своем желании прервать правление Деби объединились в коалицию, чтобы выдвинуть на выборы одного кандидата. Но избирательная система настолько предвзята, что никто не ждет прозрачного голосования.

«Надежда на общенациональный диалог, которого требует демократическая оппозиция и отвергают власти, с каждым днем тает. У границ страны расположилась военно-политическая оппозиция, которая разжигает конфликт в Чаде», — говорится в письме диаспоры.

Париж просят пересмотреть внешнюю политику

Представители республики обеспокоены, что страны Сахельской группы пяти (G5 Sahel) намерены передать руководство организацией Идрису Деби, не учитывая желание людей. Форум проходил в Нджамене 14 и 15 февраля. В нем должен был участвовать и президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, он отказался, сославшись на проблемы со здоровьем. Впрочем, «плохое самочувствие» не отразилось на других встречах главы Пятой республики.

Диаспора обратилась к французскому лидеру с просьбой пересмотреть позицию Парижа в отношении Чада и Идриса Деби:

«Необходимо принять во внимание не только риски для политической преемственности, но и стремление народа к благополучию, свободе, равенству и справедливости».

Деби удерживает власть в стране именно благодаря поддержке со стороны французских властей. Его будущее как президента Чада во многом зависит от того, как Париж будет реагировать на ситуацию в республике.