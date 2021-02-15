Новые правила перевозки животных в поездах начнут действовать в РФ осенью

Москва, 15 февраля. Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных на железнодорожном транспорте. Документ вступит в силу 1 сентября нынешнего года.

Согласно новым правилам, животных поделят на две категории. В пассажирских поездах можно будет перевозить только мелких домашних питомцев. Животным из второй категории придется путешествовать в грузовых вагонах. За запасы еды и питья на весь путь следования должен будет отвечать отправитель груза.

Новые правила обяжут проводников иметь дополнительные емкости с запасом воды. Они пригодятся при условии непредвиденной задержки поезда. Сопровождающий персонал должен будет оповестить территориальные органы ветеринарного надзора, если обнаружит, что животные заболели или отказываются от пищи.

Ветеринар Светлана Казакова ранее рассказала, как правильно путешествовать с собакой. Врач посоветовал взять в дорогу успокоительные капли для питомцев.