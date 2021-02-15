ЦАР начала подготовку ко второму туру парламентских выборов

Банги, 15 февраля. Премьер-министр ЦАР сообщил, что Стратегический комитет по поддержке избирательного процесса провел заседание, посвященное второму туру парламентских выборов в республике.

Координатором обсуждения выступил глава правительства. На переговорах также присутствовал глава Национального избирательного управления (ANE) Матиас Моруба.

Основной темой заседания стала подготовка к проведению второго тура выборов депутатов в законодательные органы. Голосование состоится 14 марта 2021 года.

Глава ANE заявил, что граждане, которые ранее не смогли принять участие в электоральном процессе из-за провокаций боевиков, смогут это сделать сейчас: вопросом занимаются подразделения избирательного управления.

Для второго тура выборов уже заказали и проверили бюллетени. На данный момент проводится подготовка работников избирательных участков. Кроме того, ANE сотрудничает с многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Нгребада отметил, что все виновные в уничтожении избирательных материалов во время проведения первого этапа голосования 27 декабря 2020 года понесут наказание. Власти республики сотрудничают с миссией ООН, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в марте.