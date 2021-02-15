Президента ЦАР призвали разрешить кризис в стране и не допустить его повторения

Банги, 15 февраля. Советник по экономическим и социальным вопросам Клеман де Мбуте-Мбамба направил президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера официальное письмо с просьбой провести общенациональные консультации.

Политик уверен, что такой шаг необходим для разрешения кризиса, захлестнувшего страну. По его словам, чтобы справиться с возникшими трудностями в республике использовали одну формулу — переговоры. Однако диалог между легитимными властями и бандгруппами приводил к созданию союзного правительства, а через некоторое время ситуация вновь выходила из-под контроля.

«На Вас возложили ответственность за избавление нашей страны и ее народа от повторения устаревших методов», — написал Мбуте-Мбамба.

Советник подчеркнул, что причины нынешнего обострения кроются не в недоверии жителей ЦАР властям. Он считает, что нормализовать обстановку и избежать повторения трудностей поможет изменение избирательного процесса. Его необходимо проанализировать и избавиться от существующих недостатков.

Мбуте-Мбамба уверен, что консультации должны сделать управление более эффективным и улучшить подготовку к проведению второго тура парламентских выборов. Он также считает необходимым увеличить финансирование Национальной избирательной комиссии. Это станет шагом к независимости от средств, которые поступают из-за рубежа.

«Нельзя допустить, чтобы в консультациях приняли участие те, кто поднял оружие против народа Центральноафриканской Республики и сделал все возможное, чтобы привести ее к кризису», — констатировал политик.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители ЦАР выступают против переговоров с «Коалицией патриотов за перемены» (CPC) и поддерживают правительственные войска (FACA) в борьбе с боевиками.