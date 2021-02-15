«Депутаты-иноагенты»: тайная встреча петербургской оппозиции и властей Финляндии

Санкт-Петербург, 15 февраля. Сегодня депутаты петербургского ЗакС Максим Резник и Борис Вишневский провели тайную встречу в генконсульстве Финляндии. Они беседовали с финским министром иностранных дел, послом и исполняющим обязанности консула.

Также со стороны российской оппозиции там присутствовали Олег Бодров (председатель общественного совета «Южный берег Финского залива»), Яровая Варвара (экоактивистка, сотрудник организации «Гринпис») и Никита Ломагин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, историк).

По информации источника Федерального агентства новостей, на встрече обсуждались результаты протестных акций, прошедших в Петербурге, а также будущие митинги и протесты.

Подробности тайной встречи «депутатов-иноагентов» читайте в ближайшее время на ФАН.

Напомним, ранее у экспертов уже возникли сомнения в деятельности депутата Вишневского. Высказывалась инициатива об изучении работы Бориса Лазаревича со СМИ, которые финансируются иностранными спецслужбами. Что же касается Максима Резника, то его репутации после скандала с наркотиками вряд ли что-то сможет помочь.