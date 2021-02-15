Экономист предупредил о последствиях повышения тарифов на ЖКУ на Украине

Киев, 15 февраля. Экономист Александр Дудчак прокомментировал корреспонденту ФАН требование Международного валютного фонда (МВФ) повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Украины.

Сообщалось, что МВФ требует от украинского правительства повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. В то же время миссия МВФ покинула Киев, не подписав итоговый документ о предоставлении очередного транша кредита. Фонду нужен больший прогресс, поэтому дискуссии будут продолжаться, заявил постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман.

«Сложно понять, куда они собираются повышать тарифы еще, но если МВФ требует, то они не могут отказать. Вероятно, они введут какие-то дотации, на словах они их изобразят, а на деле они ни до кого не дойдут. Кризис неплатежей будет, он и так уж очень серьезный, если я не ошибаюсь, то если в долларах, уже до двух миллиардов доходит: неоплаченные счета, долги по ЖКХ — это достаточно серьезная проблема», — сообщил Дудчак.

Экономист отметил, что требование МВФ напоминает «эксперимент: сколько может терпеть страна издевательства?». По его словам, украинские власти могли бы пойти навстречу населению, наладить свою добычу и обеспечивать граждан газом. Возможности для этого есть, считает Дудчак. Но правительство устроило так называемый импортный паритет, при котором цены на энергоносители должны быть едиными для внутреннего и внешнего рынков.

Эксперт отметил, что эти требования «изобретаются» не в интересах Украины, но Киев подписывает все, что ему «объявляют на Западе». При этом, население страны «уже не способно тянуть», подчеркивает экономист.

«Что будет дальше? Начнется отъем жилья. Вероятно, подошли уже к той черте, когда можно не только землю отбирать. Наверное, скоро начнут изымать и квадратные метры, будут выселять людей с когда-то заработанной трехкомнатной квартиры, из Киева — в пригороды, как-то уплотнят», — заявил Дудчак.

Эксперт уточнил, что «сценарии могут быть разными и все они какие-то очень мрачные».