Новый сервис по начислению пенсий может появиться в 2021 году

Москва, 15 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

ПФР должен сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян. Для этого необходимо создать сервис проактивного назначения выплат, пояснил Котяков на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима.

Глава Минтруда отметил, что для россиян, которые еще не достигли возраста для выхода на пенсию, необходимо также обеспечить возможность получить информацию о начисленных страховых выплатах.

В России ранее был принят законопроект, который позволяет обеспечить пенсионерам дополнительный источник дохода за счет вложения своих накоплений.