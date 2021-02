«Мы не стремимся в Европу»: угроза санкций ЕС не впечатлила правительство Уганды

Президент Уганды Йовери Мусевени высмеял заявление парламента Европейского союза о необходимости ввести санкции против ряда лиц и организаций за нарушения прав человека.

Европарламент принял резолюцию, посвященную январским выборам в африканской стране, на заседании 11 февраля. За ограничения проголосовали 632 члена ведомства из 695. Депутаты назвали голосование недемократичным, а также осудили чрезмерное применение силы со стороны полиции и армии.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, насколько болезненными могут быть санкции ЕС для Уганды, и почему это не беспокоит главу государства.

Избирательная комиссия Уганды 28 января опубликовала окончательные результаты президентских выборов. Йовери Мусевени, управляющий страной с 1986 года, переизбрался на новый срок с результатом 58,38%.

The Electoral Commission informs the general public that it has received and tallied the results of all the remaining polling stations across the country. Accordingly, the final summary of Presidential Elections Results is as follows:

Registered voters: 18,103,603.