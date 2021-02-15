«Мы не стремимся в Европу»: угроза санкций ЕС не впечатлила правительство Уганды

Президент Уганды Йовери Мусевени высмеял заявление парламента Европейского союза о необходимости ввести санкции против ряда лиц и организаций за нарушения прав человека.

Европарламент принял резолюцию, посвященную январским выборам в африканской стране, на заседании 11 февраля. За ограничения проголосовали 632 члена ведомства из 695. Депутаты назвали голосование недемократичным, а также осудили чрезмерное применение силы со стороны полиции и армии.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, насколько болезненными могут быть санкции ЕС для Уганды, и почему это не беспокоит главу государства.

Недопризнанные выборы

Избирательная комиссия Уганды 28 января опубликовала окончательные результаты президентских выборов. Йовери Мусевени, управляющий страной с 1986 года, переизбрался на новый срок с результатом 58,38%.

The Electoral Commission informs the general public that it has received and tallied the results of all the remaining polling stations across the country. Accordingly, the final summary of Presidential Elections Results is as follows:

Registered voters: 18,103,603. — Electoral Commission- Uganda (@UgandaEC) January 28, 2021

Несмотря на некоторые нарушения, итоги голосования признали. Однако глава оппозиции и противник Мусевени — Роберт Кьягулани, более известный под сценическим псевдонимом Боби Вайн — сомневается в справедливости подсчета бюллетеней. Впрочем, власти также проводят расследование нарушений электорального процесса.

Поздравления в адрес лидера Уганды направили Россия, Китай и Великобритания. Победу 76-летнего политика приняли в Танзании, Бурунди, Кении и Эфиопии.

Соединенные Штаты, Канада и Евросоюз не настаивают на отмене результатов выборов, но вместо поздравлений выражают недовольство действиями силовых структур во время и после электорального процесса. Дальше всех зашел Европарламент. Однако включение санкций не испугало угандийского лидера.

Смех в ответ на угрозы

ЕС требует освободить всех задержанных за участие в мирных политических собраниях. Официальный представитель правительства Уганды Офвоно Опондо в ответ на это заявил, что требование Европарламента является неоправданным вмешательством в судебный процесс страны.

«Мы рассматриваем его резолюцию против Уганды как несбалансированную и необъективную, мотив которой нам еще предстоит установить», — отметил он в интервью для агентства Reuters.

Президент страны и вовсе высмеял решение ведомства. Мусевени считает, что со стороны Евросоюза ошибочно думать, будто подпадающие под потенциальные ограничения граждане республики жаждут посетить Европу.

Однако возможные меры в отношении Уганды не ограничиваются лишь запретом на передвижение для некоторых чиновников. Под удар могут попасть как экономическое сотрудничество, так и финансирование национальных программ. Впрочем, неизвестно, кто больше проиграет от такого шага.

Призрачные запреты ЕС

Евросоюз ежегодно выделяет около 100 миллионов евро на помощь Уганде. Однако большая часть из них идет на поддержку беженцев, прибывающих в республику из соседних Южного Судана и Демократической Республики Конго.

При этом угандийские власти, в отличие от большинства других государств, стремятся интегрировать вынужденных переселенцев в экономическую жизнь страны, не препятствуют предпринимательской деятельности и обеспечивают им свободу перемещения.

В этом кроется определенная угроза для Евросоюза. Одной из причин финансирования гуманитарных программ является опасность увеличения потока мигрантов в Европу.

На долю Уганды приходится около полутора миллионов беженцев. Соответственно, если поток средств на их содержание прекратится, опасность нового миграционного кризиса в ЕС существенно возрастет.

С другой стороны, если рассматривать исключительно экономические отношения, основные торговые партнеры республики находятся в Азии и Африке. Большая часть экспорта страны в Европу приходится на Италию (3,35%), Германию (2,59%) и Нидерланды (2,46%). Для сравнения, только Кения закупает 12,2% угандийских товаров. С точки зрения импорта европейские компании представлены в Уганде еще слабее.

Таким образом, санкции ЕС, если они будут введены, окажут ограниченное влияние на экономику Уганды. При этом евродепутатам придется отвечать перед собственными избирателями за спровоцированный рост числа мигрантов, который усугубит и без того сложную социальную ситуацию в регионе.