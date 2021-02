Более 50 грузовиков с продовольствием движутся по трассе RN3 в столицу ЦАР

Банги, 15 февраля. Более 55 грузовиков с продовольствием движутся на различных участках освобожденной от боевиков федеральной автомагистрали RN3 в столицу ЦАР.

Возобновление движения по главной транспортной артерии Центральноафриканской Республики стало возможным благодаря успешному контрнаступлению вооруженных сил страны (FACA). Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих взяла под полный контроль населенные пункты вдоль трассы. Это обеспечило безопасную доставку товаров первой необходимости в столичный регион.

#Centrafrique : A new convoy of trucks left Beloko for Bangui yesterday afternoon. Under escort of FACA, and air cover by Russians. #CARCrisis #CARHope #CentralAfricanRepublic pic.twitter.com/aseOGDzrrG