Более 50 грузовиков с продовольствием движутся по трассе RN3 в столицу ЦАР

Банги, 15 февраля. Более 55 грузовиков с продовольствием движутся на различных участках освобожденной от боевиков федеральной автомагистрали RN3 в столицу ЦАР.

Возобновление движения по главной транспортной артерии Центральноафриканской Республики стало возможным благодаря успешному контрнаступлению вооруженных сил страны (FACA). Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих взяла под полный контроль населенные пункты вдоль трассы. Это обеспечило безопасную доставку товаров первой необходимости в столичный регион.

#Centrafrique : A new convoy of trucks left Beloko for Bangui yesterday afternoon. Under escort of FACA, and air cover by Russians. #CARCrisis #CARHope #CentralAfricanRepublic pic.twitter.com/aseOGDzrrG — LNC in English (@LNCEnglish) February 15, 2021

На данный момент колонна из нескольких средних и 15 тяжелых грузовых автомобилей, успешно завершила маршрут по участку Белоко – Буар. Другой караван из 40 фур находится между Буаром и Банги. Сообщается, что их безопасность обеспечивают российские инструкторы и военнослужащие из Уганды.

Ранее специалисты из РФ сопроводили первый караван, прибывший из Камеруна в столицу ЦАР, а граждане республики вышли на митинг в центре Банги, чтобы поблагодарить Россию за вклад в борьбу с боевиками и обеспечение поставок продовольствия в столицу.