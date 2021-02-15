Депутат Заксобрания: Женщинам нечего делать в армии, им надо детей воспитывать

Бывшие военные могут занять должности школьных военруков, поделился мнением политолог, начальник штаба Петербургского регионального отделения движения «Юнармия», депутат городского Заксобрания Игорь Коровин.

«Раньше в школах были тиры, все проходили через обучение стрельбе из пневматики, ничего страшного в этом не было, а сейчас вооружать детей боятся, что не тому воспитают. Нужно поменять закон об оружии и заниматься этим системно», — подчеркнул Коровин в эфире пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в школах примерно 90% педагогического состава — женщины, и возвращение в учебные заведения мужчин-военруков помогло бы в воспитании мальчиков. К тому же это помогло бы решить проблему трудоустройства военных отставников.

При этом депутат Заксобрания полагает, что патриотическое воспитание в России вряд ли может быть без приставки «военное», поскольку политическая ситуация в мире остается сложной, а подростки, уходя в армию, «не умеют даже завязывать шнурки». Коровин настаивает, что «Юнармия» подготавливает детей к службе, дабы она стала для него менее травматичной.

Коровин также отметил, что среди участников «Юнармии» много детей из неполных семей, которым не хватает мужского воспитания. При этом девочек в «Юнармии» больше половины.

«С точки зрения подрастающего поколения девочка должна готовиться к материнству. В армии, хотя там есть женские специальности, девочке делать нечего, она должна быть хозяйкой, матерью, воспитывать детей», — заявил Коровин в ответ на вопрос, не стоит ли России по примеру Израиля ввести обязательную воинскую службу для женщин.

Также Коровин пожаловался на то, что обучать детей приходится на деревянных макетах оружия, что снижает результативность обучения и интерес детей к происходящему.

«Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией, у нас есть макеты времен Первой и Второй мировых войн, наполеоновской войны. С одной стороны, чиновники хотят, чтобы мероприятия проходили красиво, когда люди с аутентичными оружием и одеждой, реконструируют события нашей великой истории. Люди реконструируют события за свой счет, и им практически никто не помогает, хотя это очень востребовано государством. С другой стороны, чиновники боятся, что ребята поранятся, но мы не можем воспитать мужчину из мальчика, если он не проходил школу жизни», — рассказал Коровин.

Ранее ФАН рассказывал, что юнармеец из города Сокола Вологодской области Денис Чевачин получил портрет с автографом президента России Владимира Путина.