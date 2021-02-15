СМИ ЦАР анонсировали публикацию списка пособников экстремистов в госструктурах

Банги, 15 февраля. СМИ Центральноафриканской Республики анонсировали публикацию списка пособников действующих в ЦАР бандитов, составленного по приказу президента страны.

С момента избрания в 2016 году глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера ведет политику, предусматривающую равенство всех граждан республики перед законом. Это касается и скрытых союзников боевиков, действующих в ЦАР. Ни высокие должности, ни личное богатство не должны стать препятствием для судебных инстанций, выявляющих внутренних врагов мира и благополучия страны.

По данным информационного портала Le potentiel Centrafricain, по результатам расследований сформирован список из тех, кто помогал или финансировал деятельность созданного бывшим президентом Франсуа Бозизе конгломерата группировок, вошедших в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). В документ включили чиновников из госструктур, представителей командования армии, руководителей государственных и полугосударственных корпораций.

Туадера уже уведомил об этом Интерпол и пограничные службы субрегиона, чтобы предотвратить бегство людей, замешанных в сотрудничестве с боевиками. Все, чья вина в пособничестве вооруженным бандформированиям будет доказана судом, понесут предусмотренное законом наказание.

Ранее власти ЦАР освободили от должностей сторонников Бозизе, принимавших участие в попытке госпереворота. В частности, сыновей экс-диктатора — Франсиса и Родрига.