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ЦАР

Молодежная организация ЦАР призвала основные конфессии страны поддержать армию

Молодежная организация ЦАР призвала основные конфессии страны поддержать армию

Банги, 15 февраля. Молодежная платформа Coalition Beafrica Engagée (CBE) призывает христианское и мусульманское сообщество ЦАР поддержать армию страны (FACA) в борьбе с вооруженными группировками.

Со страниц информационного агентства Bangui 24 News организация призвала обе конфессии не оставаться равнодушными к текущей ситуации в республике. В опубликованном воззвании платформа напоминает, что человек является храмом Божьим, а многочисленные войны, терзавшие ЦАР, показали, как боевики относятся к людям.

Coalition Beafrica Engagée призывает мусульманское и христианское сообщества выступить на стороне интересов народа Центральноафриканской Республики и содействовать усилиям армии, а также ее союзников.

Ранее CBE высказалась против переговоров с радикальными экстремистами, которые терроризируют население страны и препятствуют восстановлению мира и спокойствия в ЦАР.

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