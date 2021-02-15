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Глава отделения «Юнармии» пожаловался, что государство не учит детей патриотизму 

Глава отделения «Юнармии» пожаловался, что государство не учит детей патриотизму 

Государство не занимается патриотическим воспитанием молодежи, считает политолог, начальник штаба Петербургского регионального отделения движения «Юнармия», депутат городского Заксобрания Игорь Коровин.

«Пока у нас нет четкой определенности будущего государства, не может быть и идеологии. Пока мы этого не понимаем, мы не можем спрашивать с молодежи, какой она должна вырасти. Администрация президента также просила описать молодежные объединения, что могло быть приемлемым для многонациональной России»,  — заметил Коровин в эфире пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Депутат Заксобрания отметил, что сейчас в его отделении «Юнармии» молодое поколение воспитывают на истории России и ее великих свершениях, географических открытиях и победах, и любви к Родине. Однако сам Коровин считает этот подход не вполне системным.

Глава отделения «Юнармии» пожаловался, что государство не учит детей патриотизму 

«Все говорят: давайте любить Родину, но по факту патриотическим воспитанием молодежи занимаются только общественные организации. В частности, «Юнармия», являющаяся в России самым крупным негосударственным молодежным общественным движением, филиалы которого имеются во всех регионах РФ. Есть и другие подобные организации: «Вымпел», «Союз десантников» и другие, но это все общественные организации. С точки зрения государства, системной работы до сих пор нет», — подчеркнул Коровин.

«Юнармия» — это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация ВС РФ, ЦСКА, а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.

 

Ранее ФАН рассказывал, что в крымском поселке Оленевка юнармейцы спасли из моря четверых утопающих.

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