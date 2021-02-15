Верховный суд Чада открыл прием документов от кандидатов на пост президента

Нджамена, 15 февраля. Верховный суд Республики Чад объявил о начале приема заявок от желающих баллотироваться в качестве кандидата в президенты страны.

Как заявил генеральный секретарь Верховного Суда Махамат Альфадил Абакар, специально созданная комиссия примет документы в период с 13 по 26 февраля. Ведомство будет осуществлять работу с 7 утра до 15.30 дня, включая нерабочие дни. В последний день подачи заявок время работы продлят до полуночи.

Выборы президента Чада пройдут 11 апреля 2021 года. Основным кандидатом является действующий президент Идрис Деби, который выдвигается в шестой раз подряд.

Население республики не поддерживает инициативу главы государства, однако Деби административными и полицейскими методами подавляет протесты оппозиции.