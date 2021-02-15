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Африка

Верховный суд Чада открыл прием документов от кандидатов на пост президента

Верховный суд Чада открыл прием документов от кандидатов на пост президента

Нджамена, 15 февраля. Верховный суд Республики Чад объявил о начале приема заявок от желающих баллотироваться в качестве кандидата в президенты страны.

Как заявил генеральный секретарь Верховного Суда Махамат Альфадил Абакар, специально созданная комиссия примет документы в период с 13 по 26 февраля. Ведомство будет осуществлять работу с 7 утра до 15.30 дня, включая нерабочие дни. В последний день подачи заявок время работы продлят до полуночи.

Выборы президента Чада пройдут 11 апреля 2021 года. Основным кандидатом является действующий президент Идрис Деби, который выдвигается в шестой раз подряд.

Население республики не поддерживает инициативу главы государства, однако Деби административными и полицейскими методами подавляет протесты оппозиции.

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