Звезда «Универа» Самбурская раскрыла детали судебного разбирательства с Дробышем

Москва, 15 февраля. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская разъяснила суть своего судебного разбирательства с композитором и продюсером Виктором Дробышем.

Своей версией конфликта актриса поделилась на странице в Instagram. Знаменитость отреагировала на публикации, согласно которым суд якобы обязал продюсерский центр Дробыша и дальше пытаться сделать из нее популярную певицу. Самбурская опровергла подобные сообщения, подчеркнув, что полный текст решения суда еще не опубликован.

Актриса пояснила, что между ней и компанией продюсера есть соглашение, которое она подписала по неопытности. По словам Самбурской, в документе прописаны «кабальные условия», практически полностью ограничивающие ее деятельность как артиста.

«Больших профессиональных достижений мне это сотрудничество не принесло. Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться», — посетовала звезда «Универа».

Настасья Самбурская рассказала, что 2 февраля суд обязал Дробыша предоставить ей отчет по работе за несколько лет. Договор между актрисой и продюсером пока не признавали прекратившим действие.

Еще один момент, возмутивший Самбурскую — договоренность с Дробышем о сохранении конфиденциальности судебного разбирательства. Актриса утверждает, что продюсер нарушил это соглашение.

«И что мы сейчас видим? Дешевый хайп того, кто не способен подтвердить свой профессионализм делами», — цитирует артистку Пятый канал.

Теперь Самбурская с нетерпением ждет, пока Дробыш выполнит решение суда и предоставит отчет о работе. Актриса очень хочет понять, что же сделал продюсер для ее карьеры за несколько лет.

ФАН ранее выяснил подробности судебного разбирательства между Дробышем и Самбурской. Актриса подала иск против ООО «Национальная музыкальная корпорация» продюсера под своим настоящим именем Анастасия Терехова.