Политолог Светов объяснил, почему русская воля сильнее социального контроля

Пособия могут привести к деградации общества, а начисление баллов за правильное поведение не сможет переломить русскую волю, поделился мнением политолог, журналист Юрий Светов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я считаю, что базовый доход — это тема искушения ничего не делать. Оглянитесь на США: там из поколения в поколение живут люди, в семьях которых получают пособия. При этом они не стремятся ни к образованию, ни к культуре, ни к искусству. Если человек не будет обеспечивать свое проживание, он не разовьется как творческая личность. Чаще всего люди, живущие на базовые доходы, увлекаются драками, наркотиками и алкоголем», — заметил Светов.

Также журналист и политолог прокомментировал систему китайского социального рейтинга, когда людям насчитывают баллы за правильное поведение в обществе. Светов пояснил, почему россияне не смогут применить эту систему национальной идеи на себе.

«Если говорить про русских людей, то для них свобода, или, точнее, воля, является важнейшей составляющей жизни. И при кажущейся справедливости этого социального контроля, свобода и воля куда-то уходят. Сомневаюсь, что русские согласятся там жить. В Китае другие привычки, там конфуцианство, послушность начальству в них присутствует. Мы другие. Как говорил Пушкин, «самостоянье человека — залог величия его», — отметил Светов.

В Китае с 1 января 2021 года принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита». Суть идеи заключалась в предложении наделить обитателей условного города определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель своеобразного «кошелька».

Ранее ФАН рассказывал, как в китайской Ухани начали празднование Нового года по лунному календарю.