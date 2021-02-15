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Общество

Политолог Светов объяснил, почему русская воля сильнее социального контроля

Политолог Светов объяснил, почему русская воля сильнее социального контроля

Пособия могут привести к деградации общества, а начисление баллов за правильное поведение не сможет переломить русскую волю, поделился мнением политолог, журналист Юрий Светов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я считаю, что базовый доход — это тема искушения ничего не делать. Оглянитесь на США: там из поколения в поколение живут люди, в семьях которых получают пособия. При этом они не стремятся ни к образованию, ни к культуре, ни к искусству. Если человек не будет обеспечивать свое проживание, он не разовьется как творческая личность. Чаще всего люди, живущие на базовые доходы, увлекаются драками, наркотиками и алкоголем», — заметил Светов.

Также журналист и политолог прокомментировал систему китайского социального рейтинга, когда людям насчитывают баллы за правильное поведение в обществе. Светов пояснил, почему россияне не смогут применить эту систему национальной идеи на себе.

Политолог Светов объяснил, почему русская воля сильнее социального контроля

«Если говорить про русских людей, то для них свобода, или, точнее, воля, является важнейшей составляющей жизни. И при кажущейся справедливости этого социального контроля, свобода и воля куда-то уходят. Сомневаюсь, что русские согласятся там жить. В Китае другие привычки, там конфуцианство, послушность начальству в них присутствует. Мы другие. Как говорил Пушкин, «самостоянье человека — залог величия его», — отметил Светов. 

В Китае с 1 января 2021 года принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита». Суть идеи заключалась в предложении наделить обитателей условного города определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель своеобразного «кошелька». 

 

Ранее ФАН рассказывал, как в китайской Ухани начали празднование Нового года по лунному календарю. 

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