Украинские ТЭЦ призвали остановить закупки электроэнергии из России

Киев, 15 февраля. Запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля крупнейшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

В открытом письме Украинской энергетической ассоциации говорится, что возросшие поставки из-за границы создают убытки для местных производителей, приводя к обвалу индикативной цены электрической энергии.

Также правительство должно повлиять на отмену ценовых ограничений. Сейчас производители вынуждены покупать сырье, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, платить зарплату, и отчислять налоги, но не имеют права продавать готовую продукцию по справедливой стоимости. Игнорирование данной ситуации угрожает нынешнему отопительному сезону и ставит под удар подготовку к следующему, подчеркивают генерирующие компании.

Политик Алексей Журавко предупредил, что кабинет министров и президент Владимир Зеленский доиграются до того, что в один прекрасный день «рванет» вся украинская энергосистема, и тогда «всем мало не покажется».