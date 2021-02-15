Пентагон пытается «оживить» F-15 при помощи глубокой модернизации

Москва, 15 февраля. ВВС США собираются принять на вооружение глубоко модернизированную версию самолета F-15 с индексом EX. Предполагается использовать их параллельно с истребителями пятого поколения.

Американские конструкторы расположили на модернизированных F-15 новые системы управления, установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Установлены новые двигатели GE F110, пишет военный эксперт Андрей Коц на РИА Новости.

Первоначально Пентагон собирался отказаться от морально устаревших F-15 и F-16 в пользу более продвинутых F-35 Lightning II. Однако большое количество нерешенных проблем в современном самолете вынудили командующих вновь вернуться к проверенным боевым машинам. В первую очередь, F-15EX будут поставлены для пилотов Национальной гвардии США.

В Соединенных Штатах разрабатываются сразу три гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. ВВС США планируют оснастить ими усовершенствованные самолеты для эффективного поражения противника. Их использование предусматривается в условиях сильного прикрытия со стороны дружественных ПВО.

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