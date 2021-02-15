Анна Калашникова сломала о бриллиант зуб в День всех влюбленных

Москва, 15 февраля. Завсегдатая ток-шоу, блогер Анна Калашникова начала отмечать День святого Валентина в роскошном столичном ресторане, а вечер завершила в одной из стоматологических клиник.

Романтичный вечер Калашниковой устроил ее жених — бизнесмен Иван Семенов. Он пригласил артистку в ресторан с роскошным интерьером и живой музыкой. Стол в заведении был украшен лепестками роз, свечами и цветами. Когда пара закончила с горячими блюдами, официанты поставили на стол торт «Красный бархат».

Семенов решил сделать Калашниковой сюрприз. Он попросил кондитера спрятать в торт кольцо с желтым бриллиантом. Бизнесмен попросил возлюбленную попробовать кусочек с сердечком — невинная шутка обернулась для Калашниковой травмой. Она сломала передний зуб о бриллиант.

«Пришлось срочно ехать к стоматологу», — подытожила Калашникова в беседе с «Комсомольской правдой».

Анна Калашникова ранее объяснила, откуда у нее взялась репутация эскортницы. Она заявила, что на самом деле никогда не оказывала подобные услуги.