Вирусолог Викулов оценил риск распространения вируса Эбола по России

Москва, 15 февраля. Вирус Эбола давно изучен и вряд ли спровоцирует глобальную пандемию, распространившись по России, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам специалиста, существует множество способов сдержать распространение этой инфекции. Об этом Викулов рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Маловероятно, что это приведет к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию», — объяснил вирусолог.

ФАН писал, что как минимум три человека скончались в Гвинее в результате новой вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил местный Минздрав. Сейчас специалисты уже начали отслеживать контакты зараженных и изолировали потенциальных больных.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что против этого вируса уже есть вакцина, и ее создали те же специалисты, которые разработали «Спутник V». Именно создание вакцины от Эболы позволило так быстро представить миру первый российский препарат против коронавируса.