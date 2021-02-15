Депутат Бессараб объяснила сложности изменения условий получения маткапитала

Москва, 15 февраля. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, почему сложно реализовать инициативу ЛДПР о расширении получателей маткапитала.

Депутаты ЛДПР предлагают распространить выплаты материнского капитала на третьего ребенка в семье в регионах, где отмечается низкая рождаемость. Планируется ввести право на выплату от государства семьям, которые не получили ее ранее, и распространить инициативу на отцов-одиночек, которые усыновят третьего и последующих детей. С реализацией данной меры могут возникнуть трудности, сообщила в эфире Радио Sputnik Светлана Бессараб.

Дело в том, что бюджет на 2021–2023 годы уже принят. Авторам законопроекта понадобится определить, из каких средств бюджета можно направить ресурс на эти цели.

«Заявить о необходимости дополнительных льгот — это только начало дела, а найти средства — совсем другое», — обратила внимание депутат.

Правительство РФ планирует допустить инвестирование средств маткапитала в финансовый рынок. Допускается размещение денег во вклады госбанков и облигации компаний с участием государственного капитала.