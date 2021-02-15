Члены «Яблока» солидарны с высказываниями Григория Явлинского о Навальном



Почему члены «Яблока» оправдывают высказывание Григория Явлинского об Алексее Навальном, рассказал член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Иваненко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, лидер «Яблока» Григорий Явлинский выпустил статью, где раскритиковал действия Навального, заявив, что они направлены на «разжигание примитивной социальной розни». Кроме того, основатель «Яблока» указал на несовместимость демократической позиции со взглядами и направлениями работы блогера. По словам Явлинского, идеи Навального не имеют ничего общего с уважением прав и свобод человека и демократией, о которой он так часто говорит. Это вызвало негодование членов «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ).

«Я не собираюсь критиковать Григория Явлинского. Его позицию мы разделяем последние 13 лет и говорим о ней постоянно», — заявил Сергей Иваненко.

Он также подчеркнул, что Алексей Навальный действительно является националистом и организатором русских маршей. Навальный сотрудничал с Беловым-Поткиным и постоянно вел диалоги с такими людьми, как Стрелков и Прилепин. Поэтому для «Яблока», в этом смысле, нет ничего нового, отметил эксперт.

«Да, он – националист. Но он имеет право на политическое представительство. В этом смысле мы не выступаем против него», — объяснил Сергей Иваненко.

Ранее ФАН сообщал, политолог Сергей Марков считает, что Григорий Явлинский специально опубликовал статью о блогере Алексее Навальном. Эксперт напомнил, что Явлинский всегда считал Навального противником, а из «Яблока» блогера исключили за проявление радикального национализма, близкого к неофашизму.