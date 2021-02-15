Политолог назвал причину, по которой папа римский велел учить русский

Санкт-Петербург, 15 февраля. Страхом исчезновения национальных языков перед мощью русского объяснил истеричную ненависть к великому и могучему политолог, журналист Юрий Светов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Нас всех объединяют великие русский язык, литература и история, в которой много славных страниц, много грустных и печальных событий, и даже тех, которых мы должны стыдиться. В будущем нас может объединить стабильность, чтобы в России жилось хорошо и перспективно всем ее гражданам. Это подразумевает работу, здоровье, образование», — заявил он, отвечая на вопрос о том, что объединяет россиян.

Журналист высказал мнение, почему в Прибалтике и на Украине целенаправленно борются с русским языком. Светов считает, что эти страны, получив независимость, начали строить национальное государство с опорой на родные языки.

«Русский язык мощный и сильный. Папа Римский Иоанн Павел II, поляк по происхождению, призывал учить русский, называя его латынью Восточной Европы. Страх, что сила и разветвленность русского языка приведут к исчезновению национальных языков этих новообразованных государств, и спровоцировал эту борьбу. Мы же, носители великого и могучего русского языка, должны отнестись с пониманием к желанию других наций сохранить свою культуру», — заявил он, отметив, что не понимает истеричной ненависти к русскому языку.

Эксперт подчеркнул: в России высказывают опасения, что англицизмы и активные заимствования из других языков могут повредить стране. По словам политолога, те же опасения есть и у Франции, переживающей за сохранение своего языка перед мощным наступлением английского.

Ранее журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что украинский язык создавался как один из диалектов русского языка.