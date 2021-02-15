«Не уважать нельзя»: сербский президент научил Болгарию помогать братским странам

Белград, 15 февраля. Президент Сербии Александр Вучич обеспечил поставку вакцины от коронавируса в Северную Македонию. В то же время это обязательство взяла Болгария, но не выполнила обещание.

На днях состоялся визит сербского президента Александра Вучича в Македонию. Лидер страны посетил праздник святого Трифуна в городе Табановец, и во время мероприятия передал македонскому премьер-министру Зорану Заеву коронавирусную вакцину Pfizer. В первую партию вошло 4680 доз из обещанных 8000.

Этим жестом сербское правительство опередило Болгарию. Бойко Борисов, болгарский премьер-министр, пообещал осуществить поставки вакцины в соседнее государство, но македонский народ так его и не дождался.

Болгарское издательство Мediapool отмечает, что для развития дружественных отношений необходимы не договора и документы, а желание помочь в самый нужный момент. Как подчеркнул автор материала, лидер Сербии научил Болгарию, как нужно вести дипломатию и политику.

«Его можно не любить, но не уважать нельзя», – отмечает журналист.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов пообещал Сербии столько вакцины Спутник V, сколько потребуется. Производиться она будет в оговоренных количествах, а ее ключевая цель — удовлетворение потребностей сербских партнеров.