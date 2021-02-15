Садальский: Я поставил себя на место юной исполнительницы детского «Голоса»

Москва, 15 февраля. Актер Станислав Садальский заявил ФАН, что певица Светлана Лобода не должна обижаться на его слова, так как он сказал правду. Так заслуженный артист РСФСР прокомментировал свой очередной пост в Instagram, в котором возмутился поведением певицы в качестве наставницы на шоу «Голос. Дети».

Лобода, по словам знаменитости, выбрала для съемок передачи с участием детей слишком откровенный наряд. Кроме того, Садальский даже предположил, что артистка выпила перед тем, как сесть в красное кресло.

«Ну а что реагировать на правду? Если у человека, предположим, нет мозгов, что же он будет… это же не его или ее беда. Зашло солнце, спряталась луна, или у человека нет ноги. Как можно обижаться на правду?» — заявил он.

Актер искренне считает, что не сказал чего-то обидного в адрес певицы и подавать в суд на него ни Лобода, ни Первый канал не будут.

«А за что? У них не только Юрий Аксюта, музыкальный редактор, профнепригодный, у них еще юристы плохие. Сколько им отказывают? Надо музыкального редактора выгонять, это однозначно, прямо гнать», — отметил собеседник ФАН.

Садальский также не отказался от своего нашумевшего комментария о том, что «у Лободы очень красивая грудь».

«Она и правда красивая, и Светлана знает об этом», — подчеркнул он.

Артист признался, что как певица она ему очень нравится, но откровенный наряд наставницы шоу «Голос. Дети» и ее метод поддержки детей, выступающих на слепых прослушиваниях, — это то, что «детям смотреть нельзя».

«Она прекрасна. Просто ошиблась дверью, не в ту студию попала. Хотя и достаточно забавна, в отличие от сонных, праздных коллег, которые вместе с ней сидели. Все равно она хороша», — сказал Станислав Садальский.

Он объяснил, почему предположил, что заслуженная артистка Украины во время записи очередного выпуска шоу «Голос. Дети» была пьяна.

«Просто Светлана Лобода некрасиво повела себя по отношению к юной исполнительнице, сбивала ее. А так нельзя. Я просто поставил себя на место девочки. Поэтому, глядя на танцующую Лободу, я подумал: это публичное одиночество и она бухая. Но я не утверждаю, я написал «по-моему», — констатировал собеседник ФАН.

Артист заверил, что никогда не позволяет себе выходить к зрителю пьяным — это для него «железное табу».

Ранее пиар-директор Светланы Лободы Дарья Бурлакова заявила ФАН, что Станислав Садальский решил попиариться за счет других.