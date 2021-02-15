Ровно десять лет назад, 15 февраля 2011 года, во втором по численности населения ливийском городе Бенгази начались массовые волнения, распалившие искру «арабской весны» в североафриканском государстве. Эти события привели к свержению бывшего лидера Муаммара Каддафи, гражданской войне, раздроблению страны, наплыву радикальных исламистов и затяжному кризису.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как революционная волна захлестнула некогда процветающую Ливию, как сейчас живут ее граждане, и к каким последствиям привела агрессия НАТО.

Приход «арабской весны» в Ливию

Антиправительственные выступления в восточном портовом городе Бенгази, начавшиеся в январе 2011 года, 15 февраля переросли в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками власти. Предпосылкой беспорядков стал арест правозащитника Фатхи Тербила. Митингующие в первые дни не требовали ухода в отставку Муаммара Каддафи, управлявшего страной более сорока лет.

Впоследствии протестная волна прокатилась по всему государству — демонстранты совершали нападения на силовиков в разных регионах. Спустя несколько дней, 17 февраля, в населенном пункте Аль-Бейда погибли четверо участников акций, что в значительной степени усилило градус противостояния. Это событие, которое прозвали «День гнева», считается отправной точкой «арабской весны» в Ливии.

Вмешательство НАТО

Ливийские оппозиционные силы 27 февраля 2011 года сформировали Переходный национальный совет, который был признан многими государствами мира. К тому времени количество погибших в столкновениях превысило 80 человек. Среди жертв революции были и правоохранители.

Уже на следующий день, 28 февраля, Пентагон приступил к передислокации военного контингента, располагавшегося в непосредственной близости от границ Ливии. В боеготовность были приведены подразделения военно-морских сил и боевая авиация американской армии.

Путем продвижения резолюции 1973 в Совете Безопасности ООН, принятой 18 марта 2011 года, США фактически легализовали свою интервенцию на территорию североафриканского государства. Вслед за этим решением над ливийской территорией была создана бесполетная зона, а также инициирована военная операция, к которой также присоединились союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Официально завершилась она лишь спустя семь месяцев, 31 октября.

Последствия западной интервенции

Удары бомбардировщиков НАТО привели к разрушению многих объектов инфраструктуры, крупнейших городов, жертвам среди мирного населения и еще большей конфронтации между западным и восточным регионами страны. Результатом деятельности международной коалиции стало уничтожение государственности Ливии. Многие аналитики считают, что это являлось одной из приоритетных задач Соединенных Штатов, поскольку администрацию Барака Обамы, мягко говоря, не устраивала политика Каддафи, грозившая американскому доллару. Обнародованные Госдепом в 2016 году письма Хиллари Клинтон, занимавшей в 2011 году пост Госсекретаря, лишь подтвердили эти предположения.

Несмотря на заявленные Организацией Объединенных Наций цели резолюции по Ливии, развязавшей руки Пентагону, никакого прекращения насилия и спасения от репрессий «диктатора» во время военной операции страны Запада не добились. Напротив, уличные беспорядки и недовольство части населения властями трансформировались в кровопролитный гражданский конфликт, унесший за годы противостояния тысячи жизней невинных ливийцев.

В ходе большого интервью военному корреспонденту Евгению Поддубному российский социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал, что Вашингтон привел к власти в Ливии радикальных исламистов.

«Их контролирует Америка. То есть идет некая, как сейчас называется, «воронка Помпео». Люди заходят в эту воронку, втягиваются, и получается такое террористически управляемое государство. При этом в конце пытаются поставить всех людей, которые управляли всеми этими структурами – в том числе в легальное правительство, которое признает международное сообщество. Тех людей, которые замазаны кровью», — объяснил Шугалей особенности политического устройства Ливии после вмешательства США и НАТО.

Убийство Каддафи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами 20 октября 2011 года после того, как они атаковали Сирт. Он вместе с сыном Мутаззимом не смог покинуть осажденный город, «революционеры» забили их до смерти, а тела захоронили в неизвестном месте. Другой его сын 29-летний Саиф аль-Араб погиб вместе со своими детьми при бомбардировке авиации коалиционных сил.

Свержение полковника Каддафи не остановило кровопролитие в североафриканском государстве. Конфронтация продолжалась вплоть до 23 октября 2020 года. Прекращения боевых действий удалось добиться после длительных переговоров Совместного военного комитета «5+5», проводимых под эгидой ООН. Однако всех проблем это не решило, за последнее десятилетие страну наводнили радикальные исламисты и наемники, которых Турция сотнями перебрасывала из Сирии для поддержки ПНС, а некогда процветающее, богатое нефтью государство превратилось в руины.

Урегулирование ливийского кризиса

В настоящее время Ливия следует по пути к миру. Процесс урегулирования продолжается. За последние месяцы Востоку и Западу удалось прийти к компромиссу по целому ряду важнейших вопросов. Прежде всего было достигнуто взаимопонимание относительно механизма и даты проведения единых выборов, запланированных на 24 декабря, а также удалось сформировать переходной Президентский совет, который возглавил Мухаммад Юнис аль-Манфи. По итогам встреч участников Форума политического диалога в Женеве был назначен новый премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.

Очень много времени и сил ушло на то, чтобы убедить стороны сесть за стол переговоров и начать совместно работать над возвращением североафриканской страны к миру. Фундамент для этого был заложен еще в январе 2020 года на мероприятии в Москве. Благодаря усилиям российской дипломатии и участников Берлинской конференции были сформированы принципы, а затем создана площадка для обсуждения ливийской проблематики.

Стоит отметить, что многие страны, так или иначе причастные к уничтожению суверенитета Ливии в 2011 году, в итоге были вынуждены заниматься миротворчеством, поскольку затяжной кризис вышел из-под контроля и грозил не только всему североафриканскому региону, но и Европейскому союзу.

Цена «арабской весны»

Ливия, которую не обошла стороной революционная волна в 2011 году, спустя десять лет не перестает сталкиваться с серьезнейшими проблемами, последовавшими за гражданской войной. В этом плане страна является одной из наиболее пострадавших на севере Африки. Государство так и не смогло оправиться от нанесенного интервенцией НАТО ущерба.

Некогда сильнейшая экономика в регионе еще много лет будет восстанавливаться, и не факт, что сможет достичь того уровня, на котором она находилась в годы правления Каддафи. Тем не менее, Ливия выбрала правильный курс на мирную жизнь.