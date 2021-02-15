Иваненко назвал главные политические идеи России

Санкт-Петербург, 15 февраля. Введение государственной идеологии запрещено на уровне Конституции Российской Федерации. В стране признается идеологическое многообразие. Что же тогда сплачивает граждан России и на чем должна быть основана ее политическая идеология, рассказал член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Иваненко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Думаю, что политическая идеология — это вещь довольно многообразная. Я могу назвать как минимум три вида идей, которые существуют с древнейших времен по сей день: свобода, равенство, безопасность. Эти политические идеи по-разному существовали в обществах в разные времена. Иногда одни доминировали, поэтому были крестьянские или коммунистические, а также фашистские государства. Но нормальная страна, с моей точки зрения, должна содержать все компоненты политической идеологии, так как они отвечают запросам людей», — объяснил он.

Также, по словам Иваненко, в нормальной стране общая политическая идеология и общенациональные идеи подразумевают существование и либералов, и социалистов, и националистов. В этом суть идеологии, подчеркнул спикер.

«Политическая идеология также не должна быть тоталитарной. Нельзя допустить, чтобы права меньшинств приносились в жертву ради большинства. Я полагаю, что современное общество — это когда 51% населения не может решить, что остальные 49% должны быть посажены в тюрьму или дискриминированы», — заявил Иваненко.

По его мнению, современная политическая система находится в кризисе. Это продемонстрировало возникновение радикальных политических течений в Европе, некоторые считают их неофашистскими.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, почему в современной России нет идеологии.