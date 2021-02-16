Ндрангета: как торговцы кокаином проникли в сферу госуправления Италии

13 января в изолированном бункере, специально возведенном в промышленной зоне Ламеция-Терме на юге Италии, начался громкий судебный процесс. На скамье подсудимых (пусть и виртуальной, ведь в связи с эпидемиологической обстановкой подозреваемые дают показания в формате онлайн) – рекордное число. По делу о Ндрангете проходят 355 человек. Это не только члены самой преступной организации, но и коррумпированные чиновники, бизнесмены и полицейские, замешанные в связях с ней.

Калабрийская мафия раскинула свои сети на все пять континентов, зарабатывая миллиарды незаконным путем, и по праву носит имя самой могущественной мафии Италии. Ежегодный доход Ндрангеты превышает 50 миллиардов евро – это больше, чем оборот Deutsche Bank и McDonald's вместе взятых. Она доминирует на европейском рынке торговли наркотиками и наладила тесные связи с мексиканскими картелями, ее члены проникли в муниципальную власть и местную систему здравоохранения.

В рамках проекта «Антитеррор» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает об истоках и структуре Ндрангеты, а также о том, какую роль калабрийские мафиози играют в поставках кокаина в Европу, и почему они виноваты в огромных людских потерях на юге Италии в начале пандемии.

Отправной точкой судебного процесса по делу о Ндрангете стала крупная спецоперация под руководством прокурора Николы Граттери, затронувшая 11 регионов Италии в период с 2016 по 2019 год.

Он – первый, кто осмелился открыто выступить против преступных синдикатов южной Италии и предпринять развернуть самую масштабную борьбу с мафией со времен судебных процессов в Палермо в конце 1980х годов. Тогда сицилийские прокуроры посадили на скамью подсудимых 475 человек, за что Коза Ностра отомстила убийством Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Расследование Граттери выявило тесные связи калабрийской мафии с политической и экономической сферами Италии и в конце 2019 года привело к аресту сотен подозреваемых в районе Вибо-Валентия, контролируемом кланом Манкузо.

В роли свидетелей обвинения выступят более 900 человек, многие из которых готовы нарушить «омерту» (обет молчания).

Так, все взоры в зале заседания прикованы к Эмануэле Манкузо, который пошел на сделку с полицией и готов раскрыть секреты мафиозного клана. Он дает показания против своего дяди. К ответственности могут быть привлечены также сотрудники правоохранительных органов, бизнесмены и политики – например, бывший региональный советник Демократической партии Пьетро Джамборино и однопартиец Сильвио Берлускони, депутат Джанкарло Питтелли.

В связях с мафией подозревается и крупная судоходная компания Caronte & Tourist, осуществляющая паромные переправы между Сицилией и материковой Италией. Ее деятельность на время приостановлена, а активы арестованы.

Ндрангета – секретная преступная организация с чрезвычайно развитой структурой, за долгие годы существования она проникла и закрепилась как на нелегальных рынках, так и в политических кругах Италии. Однако на законодательном уровне группировка была классифицирована как «мафия» лишь в 2010 году.

Cчитается, что зарождение мафии в современном понимании этого слова восходит к первой половине девятнадцатого века, когда Сицилия перешла от феодализма к капитализму. Перераспределение ресурсов привело к множеству конфликтов, и для их решения местные землевладельцы стали активно прибегать к помощи криминальных элементов. Постепенно они набирали силу и влияние и приобретали черты «теневой власти», которая была гораздо эффективнее правоохранителей.

Ндрангета сформировалась одной из последних – в конце XIX века, в Калабрии, которая в античные времена находился под греками. Именно поэтому по одной из версий название организации происходит от греческого слова ἀνδραγαθἰα («отвага»). Впрочем, ряд исследователей склоняется к тому, что свою роль сыграл топоним Andragathia Regio - название местности вблизи Реджо-ди-Калабрия.

Расцвет итальянской мафии пришелся на вторую половину XX века – после того, как к ее помощи обратились внешние игроки. В годы Второй мировой войны сицилийские мафиози принимали непосредственное участие в борьбе с режимом Муссолини. Операция «Хаски» по освобождению Сицилии проводилась американцами с помощью Калоджеро Виццини, в криминальных кругах более известного как «дон Кало». Выйти на дона Кало должен был Лаки Лучано, отбывающий пожизненный срок в США. В обмен на участие в операции его освободили и депортировали в Италию. Благодаря помощи местных преступников потери американцев были значительно меньше британских. За сотрудничество дону Кало впоследствии простили многие грехи, дали должность мэра города Виллальба и присвоили звание «почётного полковника» армии США.

О Ндрангете местные газеты начали писать в конце 1980 х годов после серии похищений людей, которые стали одной из самых кровавых глав в истории провинции. Считается, что именно Ндрангета несет ответственность за похищение внука нефтяного магната Джона Пола Гетти. В течение пяти месяцев Гетти-старший отказывался отдать преступникам 17 миллионов долларов. Миллиардер уступил лишь после того, как похитители изменили сумму выкупа и прислали Гетти отрезанное ухо внука вместе с прядью волос. Впоследствии эта история легла в основу сюжета известного криминального триллера «Все деньги мира».

Прибыль от подобных преступлений позволила калабрийцам накопить стартовый капитал, который они затем весьма успешно инвестировали в оборот наркотиков и иные формы криминальной деятельности.

По оценкам итальянских властей, сегодня во всем мире насчитывается около 20 000 членов Ндрангеты, однако ее истинный состав установить нелегко. Минимальная структурная единица организации – ндрина (от итальянского 'ndrine), которую чаще всего формируют члены одной семьи. Во главе стоит capubastuni. Обычно это мужчина, но в случае его смерти возглавить ндрину полагается его овдовевшей супруге.

Каждая ндрина контролирует определённую территорию, закреплённую за ней. Согласно отчетам итальянских организаций по борьбе с мафией, в Реджо-ди-Калабрия действуют более 70 ндрин.

Некоторые эксперты сравнивают структуру Ндрангеты с террористическими организациями – например, с Аль-Каидой1. Впрочем, несмотря на то, что все кланы являются территориальными единицами, основанными на кровных и семейных связях, они не действуют сообща в рамках какого-либо стратегического плана. Отсутствие строгой вертикали сделало структуру Ндрангеты более адаптивной, но оно также привело к конфликтам между кланами - так называемым фаидам, которые дважды в истории перерастали в полномасштабные войны. В 1991 году мафиози разделили Калабрию на три территории (La Piana, La Montagna и La Citta`) и создали специальную комиссию для урегулирования конфликтов («кримине»), в которую входят члены Ндрангеты высшего ранга. Тем не менее фаиды возникают и по сей день. Например, в 2013-м году благодаря усилиям правоохранительных органов завершилась пятилетняя война, в которой приняли участие девять кланов.

Члены Ндрангеты отличаются особой жестокостью. В 2011 году Италию поразила история семьи, отравившей собственную дочь в качестве наказания за нарушение омерты. Девушка скончалась в муках после того, как родители и родной дядя заставили ее выпить соляную кислоту. В 2016 году 42-летняя Мария Чиндамо, владелица бизнеса в Калабрии, отказалась передать свою землю соседу, связанному с Ндрангетой. За это ее тело скормили свиньям. Как и другие мафиозные группировки, Ндрангета обвиняется и в гибели десятков детей. В 1998 году в городке Чинквефронди в игровом зале были убиты двое подростков. В числе пострадавших от рук Ндрангеты также трехлетний Никола «Коко» Камполонго, убитый выстрелом в голову в 2014 году.

Кроме того, согласно кодексу преступной группы, «женщины, покидающие свои семьи, должны заплатить своей жизнью». В результате сотни детей остаются сиротами, а также оказываются вовлечены в незаконную деятельность с самого раннего детства.

В Калабрии даже была запущена специальная программа Liberi di Scegliere («Свобода выбора»). В сотрудничестве со спецслужбами активисты вывозят несовершеннолетних из региона и устраивают их в приемные семьи. «У нас были дети 10-11 лет, которые умело обращались с оружием, знали, где спрятать наркотики, и как скрыться от полиции. С младых лет их используют в качестве посыльных, а иногда и убийц», сообщают они.

Долгие годы Ндрангета оставалась в тени Cosa Nostra, но в августе 2007 года о «новой итальянской мафии» заговорил весь мир. У пиццерии в немецком городке Дуйсбург было найдено шесть тел, каждая из жертв получила контрольный выстрел в голову.

Убитые оказались выходцами из Калабрии. В результате расследования выяснилось, что они погибли в ходе фаида между могущественными кланами из Сан-Луки, Пелле-Воттари и Нирта-Странджо. Была создана немецко-итальянская оперативная группа (Deutsch-Italienische Task Force - DITF), которая установила, что Ндрангета давно уже проникла в Германию и другие страны Европы.

Быстрому расширению преступной организации и ее выходу на мировую арену способствовал ряд факторов. Во-первых, в конце 1980х годов правоохранительные и судебные органы сосредоточили свое внимание на сицилийской Cosa Nostra, уделяя меньше внимания другим группировкам. В то же время, возросшее давление заставило сицилийцев сократить свое присутствие на некоторых рынках, и эти ниши заняла Ндрангета. Cosa Nostra сделала ставку на торговлю героина, а Ндрангете пришлось заходить на менее прибыльный в то время рынок кокаина. Однако вскоре ситуация изменилась, и Ндрангета оказалась в весьма выгодном положении. К концу 2000-х годов она стала известна во всем мире как группировка, управляющая крупной трансатлантической кокаиновой сетью.

Для иллюстрации экспансии Ндрангеты, итальянские эксперты часто используют термин «колонизация». Речь идет о модели, при которой кланы формируют сеть на чужой территории с помощью мигрантов и диаспоры. Это касается Германии, Канады и Австралии - стран, которые исторически принимали калабрийцев, и в которых в результате сформировались свои «локале», ведущие преступную деятельность. В других странах члены Ндрангеты действовали через посредников и эпизодические контакты с местными жителями, вступая в партнерские отношения с местными ОПГ.

Одним из основных источников дохода Ндрангеты является незаконный оборот кокаина. Ряд отчетов указывает на то, что она занимает лидирующую роль на международном рынке кокаина и контролирует около 80% наркотрафика в ЕС. Помимо торговли наркотиками, калабрийские мафиози зарабатывают на азартных играх, занимаются рэкетом и организацией проституции, торгуют оружием. Кроме того, калабрийцы принимают не последнее участие в организации торговли людьми – например, в Коста-Рике.

Есть у них есть и вполне легальный вид заработка – инвестиции в строительство, ресторанный бизнес и розничная торговля. Например, часть горячо любимых туристами общественных заведений Флоренции, Рима, Венеции, Парижа и других европейских городов давно находятся под контролем калабрийской мафии. Ее члены также причастны к экологическим преступлениям. В 2011 году было обнаружено 346 тыс. тонн радиоактивных отходов в 10 европейских, 8 африканских и 5 азиатских странах. Согласно докладу, опубликованному Итальянской ассоциацией защиты окружающей среды, среди 296 мафиозных кланов, вовлеченных в их незаконное захоронение, 95 принадлежали Ндрангете.

Вся прибыль умело реинвестируется с использованием сложных методов отмывания денег – в основном, в строительные проекты в Италии, Бельгии, США и Германии. Согласно материалам дела, в связях с Ндрангетой замешан и ряд албанских чиновников и бизнесменов. Записи телефонных разговоров подтверждают, что многие разрешения на строительство в Тиране, а также публичные тендеры были лишь формой отмывания «грязных» денег итальянской мафии. Впрочем, с албанцами калабрийцы «сотрудничают» уже давно –местная мафия играет роль дистрибьютера наркотических веществ, поставляемых Ндрангетой.

Сегодня Ндрангета осуществляет свою незаконную деятельности на всех пяти континентах, сформировав особо тесные связи с латиноамериканскими поставщиками наркотиков.

Производство кокаина в основном сосредоточено в Андах, где находятся три крупнейших страны-производителя: Колумбия, Перу и Боливия. Соседние страны, такие как Бразилия, Венесуэла, Аргентина и государства Карибского бассейна, играют важную роль для хранения и транзита наркотических веществ, экспортируемых в Европу.

Члены Ндрангеты первыми стали напрямую сотрудничать с колумбийскими наркокартелями (в том числе, Медельинским и Кали). Когда они начали наращивать незаконный оборот кокаина в Европе, итальянцы были среди основных оптовых покупателей и дистрибьютеров и начали поставлять в Европу качественный кокаин по низким ценам. Немалую роль в этом сыграл Роберто Паннунци, которого принято называть «итальянским Пабло Эскобаром».

В какой-то момент предприимчивый калабриец осознал, что героин, которым он торговал уже много лет, представлял для торговцев из Латинской Америки большую ценность, чем кокаин, который они ввозили в Европу. Паннунци начал работать по схеме бартера: 1 килограмм героина он менял на 25 килограммов кокаина. А затем он понял и то, что на кокаине можно заработать гораздо больше денег.

После распада Медельинского картеля ндрангетисты обратили внимание и на более мелкие группировки в самой Колумбии, а также стали сотрудничать с крупным мексиканским картелем Los Zetas, ключевым союзником которого калабрийская мафия является по сей день.

В ходе расследования Tiburón Galloway в начале 2000х годов, которое быстро приобрело международный масштаб, стало известно о союзе ндрангетистов с Сальваторе Манкусо, командующим Объединенными силами самообороны Колумбии (AUC). Итальянцы покупали кокаин у Манкусо по 3000 долларов США за килограмм, а затем осуществляли его отгрузку через порты Колумбии и Венесуэлу в Европу, где за него можно было получить в разы больше. Впоследствии он был экстрадирован в США, где отбыл 12-летний тюремный срок по обвинению в торговле наркотиками.

Спустя два десятилетия в схеме незаконного оборота кокаина граздо больше маршрутов и игроков, но калабрийская мафия по-прежнему остается одним из ключевых. В ходе операции Buongustaio (2012-2013 годы) удалось подтвердить тесное сотрудничество Ндрангеты с бразильской Rivera-Pereira group. Благодаря спецоперациям Колумб I и Колумб II была выявлена еще одна сеть незаконного оборота наркотиков Ндрангеты (ее ядро представлял клан Грегорио Джильотти), а также подтверждена решающая роль посредников в Мексике, Коста-Рике, Боливии и Перу.

В 2016 году в ходе операции Due Mari у итальянцев изъяли 11 тонн кокаина из Колумбии на сумму более 3 миллиардов долларов, под следствием оказались братья Франко и Джузеппе Козимо Монтелеоне.

Опубликованный в том же году оклад Управления ООН по борьбе с наркотиками подтвердил наличие двух основных маршрутов импорта кокаина из стран Андского сообщества: первый - в Северную Америку, и второй - в Европу.

На первом маршруте доминировали мексиканcкие, доминиканские, колумбийские и кубинские ОПГ. Европейский маршрут контролировали группировки, состоящие из лиц разной национальности. Однако уже тогда стало понятно, что все они предпочитают вести бизнес с итальянцами, особенно с Ндрангетой. Основными странами-потребителями и по сей день остаются Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.

Члены Ндрангеты тесно сотрудничают и с Первой Столичной Командой – преступной организацией Бразилии, которая наряду с колумбийскими и мексиканскими картелями контролирует Cono Sur - южную часть Латинской Америки, которая включает в себя территории Аргентины, Чили, Уругвая и Парагвая, а также юг Бразилии. В местной прессе она получила название «Наркосур». Наиболее известный брокер на этом направлении – Никола Ассизи, который получал кокаин от поставщиков Перу, Парагвая и Бразилии и заключил контракт с ПСК на транспортировку наркотика через порт Сантус в Европу, где его встречала Ндрангнета.

По данным Национального управления по борьбе с мафией, более половины импортируемого в Европу кокаина калабрийская мафия сегодня ввозит через порт Джоя-Тауро, который так и прозвали - «порт Ндрангеты». Партии кокаина прячут в контейнерах с бананами, рисом и древесиной, причем ни отправитель, ни получатель об этом не знают. Схема контрабанды наркотиков, использованная калабрийцами в период с 2014 по 2018 годы, предполагала также открытие в Европе подконтрольных мафии транспортных компаний. Спецоперации последнего десятилетия показали, что помимо Джоя-Тауро Ндрангета контролирует и другие европейские морские порты, такие как Генуя, Антверпен, Роттердам, Валенсия, Барселона, Лиссабон.

Калабрийская мафия проникла почти во все сферы государственного управления Италии, и система здравоохранения не стала исключением. Благодаря подкупу местных чиновников, преступники смогли получить огромную прибыль от контрактов с подставными компаниями, а также установить монополию на многие медицинские услуги. За последние пять лет за счет страданий пациентов в больницах Калабрии они «заработали» сотни миллионов евро, следы которых ведут в инвестиционные банки и хедж-фонды Лондона и Милана.

В 2019 году Рим распустил региональные органы здравоохранения Катандзаро и Реджио -ди-Калабрия. Однако за многолетний грабеж и разрушение системы здравоохранения жителям Калабрии пришлось заплатить сполна. Несмотря на то, что у Италии один из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире, статистика именно в этом регионе страны - одна из худших в Европе. В Калабрии также самый высокий уровень детской смертности в Италии. Проникновение организованной преступности в систему здравоохранения не могло не привести к ее коллапсу с появлением на юге Италии новой коронавирусной инфекции весной прошлого года.

Причем за время пандемии ндрангетисты смогли даже преумноужить свое состояние – они сумели внедриться не только в систему закупок медицинского оборудования и препаратов, но и вмешивались в конкурсы на замещение должностей в медицинских учреждениях. В недавно опубликованной книге Николы Граттери «Нелегальной кислород» борец с мафией выдвинул версию о возможности инфильтрации Ндрангеты в систему производства и распределения вакцины от коронавируса.

Находясь под прицелом пристального внимания правоохранительных органов, итальянские преступники роют туннели под своими домами, возводят секретные бункеры в горах Италии и строят укрытия в лесах на случай, когда окажутся в бегах.

Однако одно за другим на первых полосах итальянских газет всплывают имена арестованных мафиози Ндрангеты, которым теперь придется ответить за совершенные преступления. В ноябре прошлого года в изолированном коттедже в районе Монгиана неподалеку от порта Джойя-Тауро был задержан лидер известного клана Белоччо - теперь он предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. По мнению следователей, именно он координировал операции, которые в течение длительного времени позволяли Ндрангете импортировать тонны кокаина из Аргентины. Освобожденный в 2012 году Луиджи Манкузо, который обладает огромным авторитетом в провинции и считается одним из самых влиятельных членов калабрийской мафии, скорее всего, тоже снова отправится за решетку.

Разбирательство по делу продлится около двух лет, но аналитики уже пророчат, что приговор по нему войдет в историю. Никола Граттери намерен довести начатое до конца – даже несмотря на то, что члены Ндрангеты уже окрестили его «ходячим мертвецом, которого ждет участь Фальконе».

Тем не менее, рассчитывать на то, что процесс затронет истинных бенефициаров незаконной деятельности Ндрангеты не приходится. Создав видимость привлечения части преступников к ответственности, власти скорее всего легализуют наиболее значимых фигур криминальной организации. Новый макси-процесс призван изменить внутреннюю конъюнктуру политической арены Италии. «Теневая власть», которая была создана для того, чтобы компенсировать слабость институтов власти реальной, сегодня теряет свою значимость – в привычном формате она становится попросту не нужна.

1 Организация запрещена на территории РФ.