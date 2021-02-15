Иностранное вмешательство и фейки: как пытаются поменять результаты выборов в Эквадоре

Президентские выборы в Эквадоре превратились в новый раунд борьбы между сторонниками правых и левых сил в Южной Америке. Пытаясь дискредитировать популярного кандидата от социалистов, его противники организовали информационную кампанию, обвиняя его в связях с леворадикальными группировками в Колумбии. Во вмешательстве во внутренние дела Эквадора подозревают колумбийские власти, США и экс-президента Рафаэля Корреа.

7 февраля в Эквадоре состоялся первый тур президентских выборов, на которых с большим отрывом победил корреист Андрес Араус. Большинство экспертов считает его фаворитом второго тура и будущим президентом Эквадора, однако с этим не хотят мириться его оппоненты как внутри страны, так и за ее пределами.

Международная редакция ФАН рассказывает о том, как пытаются очернить репутацию Андреса Арауса, связывая его с радикальными марксистами.

Финансирование из Колумбии

За неделю до проведения выборов в Эквадоре колумбийское ультраправое издание Semana заявило, что штаба Андреса Арауса связан с представителями радикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (ELN). В Колумбии она признана террористической организацией.

25 октября 2020 года в Колумбии был ликвидирован один из лидеров ELN — Андрес Фелипе Ванегас Лондоньо, известный как «Уриэль». Semana сообщает, что в лагере повстанцев, где был убит Уриэль, помимо десятков единиц оружия военнослужащие нашли «настоящий арсенал компьютерной техники» — семь ноутбуков, 23 сотовых телефона, три планшета, 24 флеш-карты и 11 жестких дисков общим объемом более 3 терабайт.

Колумбийские власти утверждают, что им удалось взломать хранилище зашифрованной переписки ELN с союзниками группировки в других странах. Их внимание якобы привлекли файлы, свидетельствующие об активности группировки в Эквадоре.

#PPPolítica | Según recoge la Revista Semana de Colombia, la guerrilla del ELN estuvo interesada en brindar aportes económicos por USD 80.000 a la campaña del candidato por UNES, Andres Arauzhttps://t.co/bgkm6urdbd — PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) January 31, 2021

Источники в колумбийской разведке заявили Semana, что Уриэль якобы неоднократно контактировал со своими связными в Эквадоре. В том числе обсуждались и предстоящие всеобщие выборы. В одном сообщении, найденном на компьютере лидера повстанцев, он спрашивает связных о деньгах для «господина бабочки с юга». Колумбийцы считают, что так обозначен Андрес Араус, поскольку он является руководителем альянса UNES, на гербе которого изображена бабочка.

«Крестьяне сообщили о сумме в 80 тысяч долларов, переданной вам (контактным лицам ELN в Эквадоре. – Прим. ФАН) в хижинах. Наш успех зависит от поддержки UNES», — говорится в одном из рассекреченных спецслужбами сообщений Уриэля.

В том же письме лидер левых радикалов утверждает, что партнерские отношения между эквадорскими социалистами и ELN укрепились во время мирных переговоров между правительством Колумбии и партизанскими армиями (FARC и ELN в Колумбии. — Прим. ФАН). Эти переговоры проходили в Кито в 2017 году.

Уриэль упоминает некого эквадорского политика, называя его «наш друг-пояс». Колумбийские власти уже заявили, что под таким именем якобы мог скрываться лишь экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, который находился у власти, когда в Колумбии начинались мирные переговоры.

Спустя сутки после публикации на статью отреагировало руководство ELN, назвав ее «домыслами правительства Ивана Дуке».

‼️URGENTE‼️

El comunicado oficial del ELN sobre las supuestas revelaciones de la ⁦@RevistaSemana⁩ pic.twitter.com/4cmTfke95w — Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) February 1, 2021

«Мы отвергаем информационную войну, которую правительство Ивана Дуке использует, чтобы вмешаться в выборы в соседнем Эквадоре», — говорится в заявлении ELN.

Фальшивые мелодии

Накануне голосования в Сети появилось видео, которым Андреса Арауса пытались дискредитировать в глазах избирателей: трое вооруженных мужчин в военной форме и с флагом группировки на заднем плане от имени ELN заявили о полной поддержке кандидату от UNES. Свое послание «боевики» передали якобы из джунглей соседней Колумбии.

Однако один проницательный ученый очень быстро разоблачил мошенников. Оказалось, что на фоне голосов авторов видео слышится свист птицы тинаму, которая обитает исключительно в лесах Перу и Эквадора.

«Я сразу узнал свист и понял, что видео не могло быть снято в Колумбии, — объявил Мануэль Санчес, орнитолог и гид по птицам. — Тинаму — довольно примитивные птицы. Они живут на лесной подстилке и не поют; у них короткие, отрывистые свистки».

Si no lo han visto, aqui les dejo, #ELN dándole apoyo frontal a Arauz, y un mensaje claro y contundente de #Bayly pic.twitter.com/g3oKYdhvsQ — Felipe León (@felipeleon88) February 13, 2021

Недостоверность видео подтвердили и другие эксперты, отметив характерный эквадорский акцент и другие детали. Сам Андрес Араус у новости отнесся с иронией.

«Надеюсь, прокуратура найдет ответственных за кампанию в СМИ против нас, и мы узнаем, как эквадорские птички отправляются снимать видео в колумбийские джунгли», — написал кандидат в президенты в своем Twitter.

Визит генерального прокурора

Большую огласку статья Semana получила уже после первого тура выборов в Эквадоре, никак не отразившись на результатах Арауса. Сообщения о предполагаемых связях социалиста и боевиков ELN пыталось «подогревать» уходящее правительство Ленина Морено. 10 февраля Генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар Мендес запросила у колумбийской прокуратуры материалы расследования. Уже через день прокуроры двух стран встретились в Кито для обмена информацией и «проведения совместного расследования».

«Я благодарна прокуратуре Колумбии его генеральному прокурору за одобрение запрос о предоставлении информации, который он передал нам сегодня. Это очень шаг в борьбе с преступностью, мы будем вместе бороться с ней», — заявила Мендес.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @FiscaliaCol se reúnen para la entrega de información encontrada en los dispositivos de alias “Uriel”, del ELN, en el marco de la cooperación penal entre ambos países. Detalles ⬇️https://t.co/z5VncvweSz pic.twitter.com/NmdUnjYKSz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 12, 2021

Согласно законам Эквадора, в правовом отношении дальнейшему участию Андреса Арауса в выборах ничего не угрожает. В соответствии со 108 законом уголовного кодекса страны кандидаты на выборные должности не могут быть лишены свободы, привлечены к ответственности, а также не могут быть не допущены к голосованию до завершения избирательного цикла. Тем не менее подобные информационные атаки способны лишить социалиста части голосов во втором туре, которые назначены на 11 апреля.

«Повтор мыльной оперы»

Фейки о предполагаемых связях социалиста и колумбийских повстанцев вызвали шквал критики как в Эквадоре, так и за его пределами. Semana удалось связаться с Рафаэлем Корреа — фигурантом «расследования» и духовным наставником Андреса Арауса. Он заявил, что противники корреистов лишь пытаются очернить победу Арауса в первом туре и неминуемый триумф в апреле.

«Я не знаю, кто такой Уриэль, я не знаю, о чем вы со мной говорите. Когда я шел к победе на выборах в 2006 году, мне приписали связи с FARC. Это повтор мыльной оперы, они (оппоненты) в отчаянии, потому что они будут побеждены. Мы ожидали подобной чепухи, но не знали, откуда ее ждать. Им больше нечего сказать или сделать», — резко ответил Корреа.

Сам победитель первого тура полагает, что информационную атаку на него организовало правительство Ленина Морено и сочувствующие ему силы.

«Те, кто правил вместе с Морено — известные неудачники. Они продолжают распространять грубые фейки про меня. У них не получится оболгать меня, правда всегда побеждает. Они не смогут продолжать шантажировать или обманывать правосудие. Народ Эквадора не допустит нового удара по демократии», — написал Араус.

Los que han cogobernado con Moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras. No podrán lograrlo, la verdad siempre prevalece



No podrán seguir chantajeando o engañando a la justicia



El pueblo ecuatoriano no permitirá un nuevo golpe a la democracia — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 13, 2021

Высказался о кампании против Арауса и бывший президент Боливии Эво Моралес, которой сам стал жертвой фейков, и потерял власть после государственного переворота в 2019 году.

«Мы отвергаем политику вмешательства и запугивания со стороны генерального прокурора Колумбии против победившего на выборах кандидата Андреса Арауса, который ложными обвинениями пытается повлиять на его результат в первом туре», — написал он.

Rechazamos la acción intervencionista e intimidatoria por parte del Fiscal General de Colombia en contra del candidato ganador de las elecciones de #Ecuador, @ecuarauz, que con falsas acusaciones de financiamiento ilícito intenta afectar su triunfo en segunda vuelta. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 13, 2021

Боливийский социалист считает, что против Арауса готовится заговор с участием Соединенных Штатов, Колумбии и Организации американских государств (ОАГ).

«Предупреждаем о плане правых и США в Эквадоре с целью не допустить победы Арауса во втором туре; они используют прокуратуру Колумбии, правые партии и ОАГ. Мы должны защищать демократию и нашу региональную интеграцию (Эквадор и Боливия ранее состояли в блоках УНАСУР и АЛБА. — Прим. ФАН). Будьте бдительны!», — добавил Моралес.

Alertamos sobre plan de la derecha y EE.UU. en #Ecuador, para intentar impedir que @ecuarauz triunfe en segunda vuelta, usando al Fiscal de Colombia, a partidos de la derecha y a la OEA. Tenemos obligación de defender la democracia y nuestra integración regional. ¡Atento pueblo! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 14, 2021

«Невидимая рука из Брюсселя»

Оппонент Арауса и представитель партии «Пачакутик» Яку Перес, который пришел в ярость после поражения в борьбе за второе место, поспешил обвинить социалистов в сговоре с кандидатом от правых сил банкиром Гильермо Лассо. Перес утверждает, что «Араусу будет проще победить Лассо» во втором туре — кандидат от консерваторов уже дважды проигрывал выборы социалистам. Он также утверждает, что Рафаэль Корреа якобы «лично» вмешался в процесс подсчета голосов из Бельгии.

«Эти случаи — которые невозможно назвать случайностями — происходят, когда вмешивается некая невидимая рука. Эта рука протянута из Бельгии (там сейчас находится Рафаэль Корреа), где не заинтересованы в том, чтобы во второй раунд прошел Яку Перес, а хотят увидеть во втором раунде Гильермо Лассо», — заявил кандидат от партии коренных народов «Пачакутик».

Однако позднее выяснилось, что Корреа находится вовсе не в Бельгии, а у самого Переса сейчас намного больше влиятельных друзей, чем у бывшего президента страны.

«По словам Яку Переса, произошло мошенничество, а виноват в нем Корреа, который манипулирует из Бельгии (сейчас я читаю лекции в Мексике). При этом в Верховный избирательный совет CNE входил его друг Трухильо (Хулио Сесар Трухильо. — Прим. ФАН), а президентом CNE является член «Пачакутика» (Диана Атамаинт, однопартиец Переса. — Прим. ФАН). Как они нам лгут!», — написал Корреа в своем Twitter.

De acuerdo a Carlos -Yaku- Pérez, se CONSUMIÓ el fraude, y la culpa es de Correa manipulando desde Bélgica (estoy dando conferencias en México).

Sin embargo, el CNE fue puesto por su amigo Trujillo, y la presidenta es de PK.

¡Cómo nos mienten! pic.twitter.com/sCYufi6H8I — Rafael Correa (@MashiRafael) February 11, 2021

На текущий момент информационные атаки на кандидата от альянса UNES не просто не ослабили доверие граждан к Андресу Араусу, но и дискредитировали главного его оппонента — уходящего президента Ленина Морено. В первом туре Араус набрал более 32% голосов и опередил ближайших преследователей на 12%.

Вне зависимости от того, кто пройдет в заключительный тур в результате пересчета голосов между Гильермо Лассо и Яку Пересом, политологи уверены в победе социалиста. По результатам последнего предвыборного соцопроса компании Atlas Intel от 22 января, Араус может победить во втором туре и банкира, и индейца-экоактивиста.