Иностранное вмешательство и фейки: как пытаются поменять результаты выборов в Эквадоре

Президентские выборы в Эквадоре превратились в новый раунд борьбы между сторонниками правых и левых сил в Южной Америке. Пытаясь дискредитировать популярного кандидата от социалистов, его противники организовали информационную кампанию, обвиняя его в связях с леворадикальными группировками в Колумбии. Во вмешательстве во внутренние дела Эквадора подозревают колумбийские власти, США и экс-президента Рафаэля Корреа.

7 февраля в Эквадоре состоялся первый тур президентских выборов, на которых с большим отрывом победил корреист Андрес Араус. Большинство экспертов считает его фаворитом второго тура и будущим президентом Эквадора, однако с этим не хотят мириться его оппоненты как внутри страны, так и за ее пределами.

Международная редакция ФАН рассказывает о том, как пытаются очернить репутацию Андреса Арауса, связывая его с радикальными марксистами.

За неделю до проведения выборов в Эквадоре колумбийское ультраправое издание Semana заявило, что штаба Андреса Арауса связан с представителями радикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (ELN). В Колумбии она признана террористической организацией.

25 октября 2020 года в Колумбии был ликвидирован один из лидеров ELN — Андрес Фелипе Ванегас Лондоньо, известный как «Уриэль». Semana сообщает, что в лагере повстанцев, где был убит Уриэль, помимо десятков единиц оружия военнослужащие нашли «настоящий арсенал компьютерной техники» — семь ноутбуков, 23 сотовых телефона, три планшета, 24 флеш-карты и 11 жестких дисков общим объемом более 3 терабайт.

Колумбийские власти утверждают, что им удалось взломать хранилище зашифрованной переписки ELN с союзниками группировки в других странах. Их внимание якобы привлекли файлы, свидетельствующие об активности группировки в Эквадоре.

Источники в колумбийской разведке заявили Semana, что Уриэль якобы неоднократно контактировал со своими связными в Эквадоре. В том числе обсуждались и предстоящие всеобщие выборы. В одном сообщении, найденном на компьютере лидера повстанцев, он спрашивает связных о деньгах для «господина бабочки с юга». Колумбийцы считают, что так обозначен Андрес Араус, поскольку он является руководителем альянса UNES, на гербе которого изображена бабочка.

В том же письме лидер левых радикалов утверждает, что партнерские отношения между эквадорскими социалистами и ELN укрепились во время мирных переговоров между правительством Колумбии и партизанскими армиями (FARC и ELN в Колумбии. — Прим. ФАН). Эти переговоры проходили в Кито в 2017 году.

Уриэль упоминает некого эквадорского политика, называя его «наш друг-пояс». Колумбийские власти уже заявили, что под таким именем якобы мог скрываться лишь экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, который находился у власти, когда в Колумбии начинались мирные переговоры.

Спустя сутки после публикации на статью отреагировало руководство ELN, назвав ее «домыслами правительства Ивана Дуке».

Накануне голосования в Сети появилось видео, которым Андреса Арауса пытались дискредитировать в глазах избирателей: трое вооруженных мужчин в военной форме и с флагом группировки на заднем плане от имени ELN заявили о полной поддержке кандидату от UNES. Свое послание «боевики» передали якобы из джунглей соседней Колумбии.

Однако один проницательный ученый очень быстро разоблачил мошенников. Оказалось, что на фоне голосов авторов видео слышится свист птицы тинаму, которая обитает исключительно в лесах Перу и Эквадора.

Недостоверность видео подтвердили и другие эксперты, отметив характерный эквадорский акцент и другие детали. Сам Андрес Араус у новости отнесся с иронией.

Большую огласку статья Semana получила уже после первого тура выборов в Эквадоре, никак не отразившись на результатах Арауса. Сообщения о предполагаемых связях социалиста и боевиков ELN пыталось «подогревать» уходящее правительство Ленина Морено. 10 февраля Генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар Мендес запросила у колумбийской прокуратуры материалы расследования. Уже через день прокуроры двух стран встретились в Кито для обмена информацией и «проведения совместного расследования».

Согласно законам Эквадора, в правовом отношении дальнейшему участию Андреса Арауса в выборах ничего не угрожает. В соответствии со 108 законом уголовного кодекса страны кандидаты на выборные должности не могут быть лишены свободы, привлечены к ответственности, а также не могут быть не допущены к голосованию до завершения избирательного цикла. Тем не менее подобные информационные атаки способны лишить социалиста части голосов во втором туре, которые назначены на 11 апреля.

Фейки о предполагаемых связях социалиста и колумбийских повстанцев вызвали шквал критики как в Эквадоре, так и за его пределами. Semana удалось связаться с Рафаэлем Корреа — фигурантом «расследования» и духовным наставником Андреса Арауса. Он заявил, что противники корреистов лишь пытаются очернить победу Арауса в первом туре и неминуемый триумф в апреле.

Сам победитель первого тура полагает, что информационную атаку на него организовало правительство Ленина Морено и сочувствующие ему силы.

Los que han cogobernado con Moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras. No podrán lograrlo, la verdad siempre prevalece



No podrán seguir chantajeando o engañando a la justicia



El pueblo ecuatoriano no permitirá un nuevo golpe a la democracia