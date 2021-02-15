В России оценили требование Порошенко вернуть отведенные войска Украины в Донбасс

Требование Петра Порошенко вернуть армию Украины в населенные пункты Петровское, Золотое и Станица Луганская связано с информационной войной против Донбасса. Об этом ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал вернуть армию на прежние позиции, которые она занимала до разведения войск в Донбассе. Пилотными точками для разведения сил были выбраны населенные пункты Петровское, Золотое и Станица Луганская.

«Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ», — заявил политик.

Он назвал объявленное перемирие фикцией и добавил, что только с начала 2021 года в Донбассе погибли 13 украинских военных. Кроме того, бывший глава украинского государства потребовал возвращения на линию фронта контрснайперских групп, выведенных в 2020 году.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также требуем вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», — сказал Порошенко.

Глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей в первую очередь прокомментировал покушение на комбата ДНР Сергея Попова. По его словам, таким образом киевские силовики хотели спровоцировать ополчение Донбасса на активные действия на линии соприкосновения сторон.

«Мы это уже проходили, когда в Луганске в результате террористического акта утром 4 февраля 2017 года был убит начальник Народной милиции Олег Анащенко. Здесь чувствуется тот же почерк. Конечно, Сергей Попов и его дочь родились в рубашке. Но в данном случае, скорее всего, была попытка напугать комбрига. Мне кажется, что атака на командира ДНР — психологическое давление, чтобы создать и без того тяжелое социальное напряжение в обществе, чтобы спровоцировать армии Донбасса на нарушение Минских соглашений. Грубо говоря, чтобы наши слетели с катушек и начали палить из всех стволов. Слава Богу, что Сергей и его ребенок остались живы», — сказал собеседник ФАН.

Также член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области оценил требование Петра Порошенко вернуть отведенные войска Украины на линию фронта. Общественник отметил, что заявление бывшего украинского лидера стоит рассматривать в качестве очередного пиар-хода.

«Что касается Порошенко, то он уже не имеет влияния на армию Украины. Сегодня там все решает Зеленский. Для Порошенко данное заявление — очередной пиар-ход. Я бы не предавал его словам какого-то серьезного значения. Это популистские шаги, направленные больше на информационную войну, чем на обычную», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее военный эксперт и коммерческий директор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с какой целью украинские спецслужбы организовали диверсию против командира 1-го батальона Народной милиции ДНР Сергея Попова в жилом районе Горловки.