Москва, 15 февраля. Польское правительство назвало условия, при которых они готовы перепродать вакцину от COVID-19 Украине. Правительство Украины до сих пор не озаботилось тем, чтобы обеспечить население жизненно-важным препаратом, — пишет NewsFront.

По данным Министерства здравоохранения Польши, поставки вакцины AstraZeneca объемом в 1,2 миллиона доз могут сорваться из-за двух причин. Во-первых, стороны обязаны подписать двустороннее соглашение, а во-вторых корпорация AstraZeneca, ранее объявившей о сокращении производства, необходимо наладить стабильные поставки в Европу.

Ранее News Front сообщал о том, что Киев по политическим причинам отказался от возможности приобрести российскую вакцину «Спутник V». Покупка российского препарата сегодня запрещена на законодательном уровне.

Власти планировали запустить COVAX, специальный механизм, созданный для обеспечения вакциной стран третьего мира. Цель COVAX — вакцинировать до 30% населения в бедных государствах. Но даже при таких амбициях, возникают препятствия. В Киеве признали, что поставки препарата Pfizer сорвались из-за бюрократии.

Логики в поведении Киева мало. После активного интереса стран ЕС вакциной «Спутник V», стремящихся раз и навсегда расквитаться с коронавирусом, украинское правительство издает строгий запрет на приобретение российской вакцины против COVID-19.

Пресс-служба правительства Украины опубликовала соответствующее постановление.

Интересно, что в документе не говорится, что запрет касается конкретно российской вакцины. Там лишь указано, что медицинские препараты, произведенные в «государстве-агрессоре», коей Киев считает Россию еще с января 2018, применять запрещено.

Ранее ФАН писал, что украинское правительство продолжает жертвовать жизнями своих граждан. Ведь для Киева политические мотивы намного важнее святого.