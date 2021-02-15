Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец страдает из-за Лидии Федосеевой-Шукшиной

Либо Лидия Федосеева-Шукшина — мерзкая мразь, либо бедная пожилая женщина, страдающая от действий своей дочери — Ольги Шукшиной. Таким мнением поделился в беседе с ФАН сын продюсера, создателя группы «На-На» Бари Алибасова.

По словам Бари Алибасова-младшего, его отец страдает от общения со своей супругой. Происходит это потому, что Лидия Федосеева-Шукшина в телефонных разговорах все время обещает мужу скорую встречу. Однако, ожидания заканчиваются для продюсера лишь новыми разочарованиями, как, например, при его недавней выписке из наркологической клиники.

«Каждый раз, когда он общается с Лидой, то сильно переживает. Хочет, чтобы она к нему в гости зашла. А Лида ему все обещает-обещает-обещает, а потом забывает об этом. Она с ним общалась всю прошлую неделю, каждый божий день, обещала встретить, когда его будут выписывать. Я на Лиду очень сильно разозлен, потому что она не забрала папу из больницы. Произошло это потому, что она находится взаперти, под надзором своей дочери Ольги», — сообщил сын продюсера.

Кроме того, Бари Алибасов-младший предположил, с чем связано такое странное поведение самой Лидии Федосеевой Шукшиной.

«Лида либо мерзкая тварь, которая ведет себя так подло по отношению к моему отцу, либо бедная пожилая женщина, которая полностью попала под власть своей дочери, которая управляет ее деньгами, жизнью и личной свободой. Оля уже давно забирает все гонорары Лиды за участие в телешоу. Она побоялась, что если я выйду с Лидой на прямой контакт, то она будет напрямую получать деньги за эфиры. Оля этого допустить не может, потому что мамины гонорары, это то, на что она живет», — подытожил собеседник.

Ранее Бари Алибасов младший рассказал Федеральному агентству новостей о самочувствии своего отца после перенесенной операции.