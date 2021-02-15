«Бабушки из Буранова» поддержали идею петь на родном языке на «Евровидении»

Москва, 15 февраля. «Евровидение» стало бы гораздо интереснее, если бы все участники пели на своем родном языке. Так художественный руководитель фольклорного музыкального коллектива «Бабушки из Буранова» Ольга Туктарева отреагировала на высказывание музыканта Юрия Лозы, ранее призвавшего конкурсантов из России отказаться петь на английском языке на международном конкурсе.

«Если бы люди запели на своем национальном, на своем народном языке, то совсем другая история началась бы у этого конкурса — хорошая, красивая, — сказала собеседница ФАН. — Конкурс стал бы богаче, интереснее, потому что каждый народ свое привносит. Конкретно нам, бабушкам, легче исполнять песню на своем удмуртском языке: тогда получается от души».

Художественный руководитель «Бабушек из Буранова» отметила, что их песня «Party for Everybody», исполнявшаяся на английском и удмуртском языках на «Евровидении-2012», стала своего рода компромиссом между требованиями организаторов конкурса и традициями коллектива.

«Это был компромисс, — подчеркнула Ольга Туктарева. — Я думаю, это было очень хорошо со стороны организаторов, что они позволили нам исполнить хотя бы часть песни на удмуртском языке. Хотя песня была попсовая, тут мы уже не ссорились, понимая, что условия конкурса таковы, что не будешь же ломать и ссориться со всеми».

Напомним, что музыкант Юрий Лоза призвал конкурсантов из России отказаться петь на «Евровидении» на английском языке.

Ранее Никита Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи Иосифа Бродского.