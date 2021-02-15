У жены главы фонда «Я помогаю инвалидам» в Подмосковье угнали элитный внедорожник

Московская область, 15 февраля. Полицейские возбудили уголовное дело по факту угона в подмосковном Долгопрудном внедорожника Land Rover. Как стало известно ФАН, иномарка принадлежит супруге известного в Москве общественного деятеля.

В дежурную часть полиции города Долгопрудного с заявлением обратился 43-летний президент фонда по оказанию социальной поддержки «Я помогаю инвалидам». По его словам, от дома №15 на Новом бульваре неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Land Rover 2014 года выпуска, принадлежащий его супруге. Случилось это в ночь на 14 февраля.

Ущерб мужчина оценил в 1 млн 500 тыс. рублей. Сыщики не смогли задержать угонщиков по горячим следам. По данному факту местные блюстители закона возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

«У мужчины, написавшего заявление, в собственности — практически новенький Mercedes и Fiat. Сам он занимается бизнесом. Квартира, в которой он проживает, — из разряда элитных. Машину у него украли прямо от дома», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если злодеев, угнавших элитную иномарку, со временем поймают и их вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.