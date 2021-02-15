Депутат Госдумы объяснил, почему в современной России нет идеологии

Санкт-Петербург, 15 февраля. Нежеланием маршировать под портретами вождей объяснил отсутствие идеологии у современных россиян депутат Государственной думы Дмитрий Ионин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Общество и страна не могут жить без идеологии в принципе. Когда ее нет, мы разобщены, и тогда для нации перспективы довольно печальны. Именно это и было в начале 90-х годов прошлого века, когда в Конституции специально прописали, что идеология у нас в государстве запрещена», — заявил он.

По мнению депутата, к примеру, в СССР была одна крайность: там существовала жесткая государственная идеология. Люди путались между любовью к Родине и любовью к партии. Именно поэтому в современной России люди боятся идеологии как примера того, что их вновь заставят подчиняться единым правилам: «загонят в одно стойло и заставят маршировать под портретами вождей», подчеркнул Ионин.

«На самом деле в современной России идеологии нет, хотя какие-то глубинные вещи по части справедливости, жизни по совести воспитаны семьей и литературой. Но если спросить человека на улице, во что он верит, он будет долго думать», — отметил парламентарий.

С его точки зрения, большинство россиян удовлетворит и будет очень востребованной идеология, по которой они будут обеспечены материальными и социальными гарантиями, особенно в условиях нынешнего социального расслоения. При этом впадать в крайности нельзя ни в коем случае.

«Никто не хочет, чтобы его загнали в рамки позднего СССР или Северной Кореи, это другая крайность. Самые крупные государства несут свою идеологию. В США есть четкая популяризация, насаждаемая в том числе Голливудом, когда в каждом фильме показывалось, что они самая великая нация. И американцы так себя и ведут, потому что впитывали это с детства. Они до сих пор уверены, что это они победили во Второй мировой войне», — заметил депутат.

Ранее ФАН писал, почему, по мнению Дмитрия Ионина, западные СМИ пишут плохо о России. Он считает, что иностранным журналистам необходимо создать из РФ образ врага.