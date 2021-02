Банда убила и сожгла тело участника протестов против президента Гаити

Порт-о-Пренс, 15 февраля. Один человек погиб, еще один был тяжело ранен во время массовых протестов в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает издание El Deber.

At least one person was reported dead in #Haiti during clashes between police and demonstrators on Sunday protesting the government of President Jovenel Moise. Our footage from Port-au-Prince...https://t.co/WVnffpucpKhttps://t.co/wFMNNz6Iae