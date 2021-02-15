Банда убила и сожгла тело участника протестов против президента Гаити

Порт-о-Пренс, 15 февраля. Один человек погиб, еще один был тяжело ранен во время массовых протестов в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает издание El Deber.

At least one person was reported dead in #Haiti during clashes between police and demonstrators on Sunday protesting the government of President Jovenel Moise. Our footage from Port-au-Prince...https://t.co/WVnffpucpKhttps://t.co/wFMNNz6Iae — Stephen Mangan (@StepMangan) February 15, 2021

Сгоревшее тело мужчины было найдено под колесами горящего мотоцикла в районе Дельмас. Свидетели заявили, что неизвестные вооруженные люди, которые предположительно, входят в группировку, поддерживающую правительство президента Жовенеля Моиза, застрелили мужчину, а затем подожгли его тело.

Другой человек протестов получил тяжелое огнестрельное ранение во время столкновений между протестующими и полицией. Участники протестов начали закидывать полицейских камнями, а в ответ на это полицейские пустили слезоточивый газ и открыли огонь на поражение.

Massive anti-dictatorship protests in Haiti.pic.twitter.com/FtO0WpKdQ8 — Thomas Kennedy (@tomaskenn) February 15, 2021

Кроме того, полиция обстреляла журналистов, которые фотографировали тушение огня. К этому времени протесты уже подошли к концу.

One person is reported dead and at least two journalists in Por-au-Prince have been injured by rubber bullets in today's antigovernment protest in Haiti, Radio Zenith reports. — Jacqueline Charles (@Jacquiecharles) February 14, 2021

Протесты прошли 14 февраля, спустя неделю после 7 февраля, когда, по утверждению оппозиции, закончился президентский срок Жовенеля Моиза. Ежедневные протесты продолжаются более двух недель.

Участники обвиняют президента Моиза в узурпации власти и требуют, чтобы он ушел в отставку, однако сам Моиз утверждает, что имеет право оставаться в должности вплоть до февраля 2022 года. Его поддерживают США и Организация американских государств.

По данным ООН, количество насилия со стороны вооруженных банд, поддерживающих Моиза или оппозицию, растет во время манифестаций на протяжении последних нескольких лет. В 2019 году вооруженные группировки совершили по крайней мере 67 убийств и ранили 333 человека во время протестов.