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Латинская Америка

Банда убила и сожгла тело участника протестов против президента Гаити

Банда убила и сожгла тело участника протестов против президента Гаити

Порт-о-Пренс, 15 февраля. Один человек погиб, еще один был тяжело ранен во время массовых протестов в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает издание El Deber.

Сгоревшее тело мужчины было найдено под колесами горящего мотоцикла в районе Дельмас. Свидетели заявили, что неизвестные вооруженные люди, которые предположительно, входят в группировку, поддерживающую правительство президента Жовенеля Моиза, застрелили мужчину, а затем подожгли его тело.

Другой человек протестов получил тяжелое огнестрельное ранение во время столкновений между протестующими и полицией. Участники протестов начали закидывать полицейских камнями, а в ответ на это полицейские пустили слезоточивый газ и открыли огонь на поражение.

Кроме того, полиция обстреляла журналистов, которые фотографировали тушение огня. К этому времени протесты уже подошли к концу.

Протесты прошли 14 февраля, спустя неделю после 7 февраля, когда, по утверждению оппозиции, закончился президентский срок Жовенеля Моиза. Ежедневные протесты продолжаются более двух недель.

Участники обвиняют президента Моиза в узурпации власти и требуют, чтобы он ушел в отставку, однако сам Моиз утверждает, что имеет право оставаться в должности вплоть до февраля 2022 года. Его поддерживают США и Организация американских государств.

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По данным ООН, количество насилия со стороны вооруженных банд, поддерживающих Моиза или оппозицию, растет во время манифестаций на протяжении последних нескольких лет. В 2019 году вооруженные группировки совершили по крайней мере 67 убийств и ранили 333 человека во время протестов.

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