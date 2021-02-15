Премьер ЦАР рассказал о восстановлении мирной жизни в Бамбари

Бамбари, 15 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада подтвердил освобождение города в южной части страны и рассказал о том, как изменился быт его жителей.

На сегодняшний день Бамбари возвращается к мирной жизни. Национальная жандармерия патрулирует город для обеспечения безопасности центральноафриканцев.

Бамбари находится в 350 километрах от столицы ЦАР — Банги. Во время наступления боевиков на центр страны, которое оперативно отразили натренированные российскими инструкторами бойцы национальной армии, местные жители сильно пострадали от бесчинств «Коалиции патриотов за перемены» (СРС).

Вскоре ВС республики (FACA) перешли в контрнаступление и отбили у бандитов захваченный город. Нгребада отметил, что на этом работа военнослужащих не закончена. От наемников CPC еще предстоит освободить множество населенных пунктов по всей стране.