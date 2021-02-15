Русская смекалка — урок для Вермахта: Альгис Микульскис о книжной новинке от РВИО

Российское военно-историческое общество 12 февраля презентовало необычную книгу. Перевод с немецкого солдатской брошюры «Русские подручные средства и находчивость» 1944 года выпуска не только показывает, как нацистское командование заставляло рядовой состав перенимать русский боевой опыт, но и развенчивает миф о «несгибаемом тевтонском духе».

О смысле и содержании брошюры — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Эту книгу — совсем не многостраничную, с примитивными иллюстрациями и, в основном, техническим содержанием — сегодня можно назвать одним из «документов эпохи». Изданная в октябре 1944 года Оперативным штабом Люфтваффе брошюра с характерным названием «Русские подручные средства и находчивость» — своеобразное доказательство того, что легендарный немецкий «орднунг» — «порядок» — на поверку оказался не более чем пылью, которую немцы пускали в глаза миру, до того как на их пути оказался русский воин.

Воин хрестоматийный — с винтовкой Мосина, заплечным мешком-«сидором» и безднами крестьянской мудрости в русоволосой голове. Оказался — и они сначала споткнулись об него, а потом и вовсе сгинули. Но перед смертью попытались понять, чем и как их убивают эти «несносные русские». Понять, чтобы попытаться выжить, взяв на вооружение опыт врага.

Выжить не получилось. Но свидетельства этих попыток сохранились. Солдатская брошюрка, о которой идет речь, — одно из них.

О важности этих «инструкций по выживанию» говорит уже то, что предисловие к ним написано не кем попало, а одной из самых мрачных фигур в пандемониуме Третьего Рейха — Генрихом Гиммлером, который в нем уже не смотрит на русских солдат как на представителей «низшей расы», но прямо призывает пользоваться их военными хитростями:

«Каждый боец на Восточном фронте знает, какими простыми в большинстве случаев средствами русские справляются с техническими трудностями и преодолевают неблагополучные условия местности. Этот сборник показывает ряд замечательных подручных средств. Даже у противника можно учиться, — наставительно вещает военный преступник. — Немецкий солдат должен быть воспитан так, чтобы помогать себе самому. Недопустимо каждый раз запрашивать поддержку у начальства в случае каких-либо трудностей».

А дальше начинается самое интересное, многое из которого для наших было обычным делом, а для немцев стало настоящим откровением!

Например, глава II. «Находчивость при оборудовании аэродромов», из которой мы узнаем, что, внезапно...

«..необходимое строительное оборудование часто отсутствует. С истинно русской беспечностью (!) из близлежащих колхозов привлекаются люди и машины (тракторы, плуги, бороны, катки и т. д.) Если они также недоступны, то войска помогают себе сами, изготавливая устройства самой простой конструкции. Полеты начинаются уже тогда, когда можно использовать взлетно-посадочную зону шириной всего 100 метров».

С «истинно русской беспечностью», стало быть… Беспечно строили полевые аэродромы, потом беспечно взяли Берлин…Ну, ладно. Идем дальше и натыкаемся на волшебное!

«Период распутицы сокращается следующим способом: еще перед началом оттепели отдельный участок взлетно-посадочной полосы постоянно очищается от снега, чтобы весной он быстрее высох».

Вот это я понимаю — открытие!!! Хотя, для немцев, наверное, это именно оно и есть.

Периодически в Сети попадаются насмешки над «надувными танками и ракетами». Острословы из кожи вон лезут, доказывая, что эти макеты предназначены исключительно для создания видимости военной мощи, а на деле вся армия у нас такая, надувная.

Однако немцы, подмявшие под себя всю Европу, так не думали. Поэтому и учили своих танкистов русским приемам маскировки и способам изготовления макетов, неотличимых с воздуха от настоящей техники.

Большое впечатление произвело на захватчиков и то, каким образом осуществлялась эвакуация промышленных предприятий. Фанатичных любителей порядка и технических новинок наверняка сводили с ума способы транспортировки оборудования при помощи подручных средств. По крайней мере, в брошюре этому посвящен целый раздел «Находчивость в оборонной промышленности».

«Поскольку для демонтажных работ, которые обычно выполнялись в течение недели, не было специальных приспособлений, транспортного оборудования и грузоподъемных механизмов, то все должно было быть сделано с помощью живой силы и самыми простыми средствами. Например, тяжелые станки тянули от их фундаментов к погрузочным платформам и вагонам на стальных листах».

Кандидат исторических наук Алексей Исаев, комментируя содержание этого «справочника русской смекалки для Вермахта», заметил:

«Эта книга, на мой взгляд, — очень хорошая прививка от представления о немцах как о непобедимых тевтонах. Она позволяет понять, что немцы были не такими всезнающими и всеумеющими, как часто их представляют, и в какие-то моменты они вынуждены были обращаться, иной раз довольно топорно, к советскому опыту».

Да уж… Я теперь не удивляюсь тому, что жители такой «просвещенной» страны, как Германия, не знали, к примеру, что в зимнем лесу от ночного холода защищает «тепловой экран» из палок, веток и куска брезента. Хотя… Инструкция по его изготовлению, показанная в справочнике, все равно их не спасла.

Однако больше всего мне понравился пункт «Находчивость в русской кухне». Прочувствуйте!

«Русский импровизирует также при приготовлении пищи. Если отсутствует печь, то мясо или птицу заворачивают в глину, даже вместе с перьями, и помещают в тлеющие угли. Через полтора-два часа блюдо готово. Глиняная оболочка, в которой остаются перья домашней птицы, разбивается, и жаркое «в собственном соку» сразу готово к употреблению в пищу!»

Каково! Интересно, они картошку на костре в детстве пекли?

Ну, а в целом, дело тут не в смешных рекомендациях или неожиданных открытиях немецких солдат в русских землях. Дело в том, что этой брошюрой они неосознанно признали наше превосходство над ними. И наша Победа — это не «завалили трупами» и не «одна винтовка на троих», а, в том числе, вот такие свидетельства эпохи. Показывающие, что не победить мы просто не могли.