Александр Дугин: Западная цивилизация больна новой формой расизма

Недавняя новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит, вызвала широкий резонанс в соцсетях. Парадоксальный кастинг сериала стал еще одним примером позитивной дискриминации.

Я считаю, что так называемая позитивная дискриминация — это самая циничная и нечистоплотная форма извинения Запада за период рабства и колониализма. Запад продолжает настаивать на своем расизме. Только если раньше этот расизм был воплощен в том, что представители других культур забирались в рабство, то сегодня Запад, продолжая не обращать внимание на разные культуры и традиции, заставляет всех извиняться перед пострадавшими народами. Например, заставляет извиняться за рабовладельческую практику и колониальную политику не только западные страны, но и всех остальных, русских в том числе. Хотя в России никогда не было рабства.

Циничная форма расизма

Запад продолжает навязывать тем же самым африканцам, представителям Азии, свои собственные критерии, только сегодня они другие: политкорректность, позитивный расизм. Поэтому если раньше они настаивали на рабстве, то теперь они настаивают на извинении за рабство, не думая, что у других может быть своя повестка, свои ценности. В этом они остаются такими же, как и были всегда, — колониальными работорговцами, убежденными в абсолютной истине своей собственной культуры.

Запад верен сам себе. В Новое время он отказался от христианских ценностей и религиозного мировоззрения, от связи со своими собственными культурными корнями. С тех пор он идет по этому пути экспансии своих взглядов, причем взгляды современного Запада с эпохи Нового времени противоположны древней культуре, своим христианским и средиземноморским истокам.

На мой взгляд, Запад — это настоящая чума, зараза, вирус. Так считали русские славянофилы, так считали евразийцы.

Тот факт, что Запад извиняется за колониальное прошлое, — правильно, потому что это отвратительное прошлое: и рабовладельческий строй, и идея захвата людей другого цвета кожи.

Действительно, за это надо извиняться. Но для того, чтобы извиняться, надо понять, что хватит навязывать другим, в том числе тем же африканским странам, свои нормы и критерии цивилизации. Хватит навязывать свои представления о том, что хорошо и плохо, народам, например России или Китая. Если Запад хотел бы извиниться, он бы оставил мир в покое, он бы забыл о глобализации, он бы занялся своим собственным обществом и решением накопившихся там бесконечных проблем.

К сожалению, Запад так не может. Если ему что-то приходит в голову, например, позитивная дискриминация, то он будет делать это критерием не только всех своих фестивалей, но и мировым трендом. Ничего нет плохого в том, что темнокожие или азиатские, любые другие актеры, могут играть разные роли. Если они талантливы, если они гении, конечно, им надо давать дорогу, их надо поддерживать. Но нельзя делать это искусственно и напыщенно, так агрессивно, так безапелляционно и так по-расистски.

Запад даже антирасизм умудряется превратить в расизм. Это какая-то проклятая цивилизация. Она проклята своей бесконечной тяжелой болезненной волей к власти, с которой она не может справиться. Поэтому они должны серьезно подумать — с ними что-то не так, эта цивилизация больна. Она и в колониальную эпоху была больна, и в рабство — больна, и в нынешнюю эпоху либеральной толерантности она тоже демонстрирует болезнь.

Отстаивать свою цивилизацию

На мой взгляд, Россия сегодня более европейская страна, чем сам Запад. Мы, конечно, упорствуем в том, чтобы не двигаться по пути, по которому Запад идет последнее время, но нам близки и понятны западные культура, поэзия, философия, многие достижения религиозной мысли. При этом мы являемся уже в полном смысле продолжателями греко-римского наследия. Мы — часть европейской христианской культуры.

Россия остается по-настоящему европейской страной, на мой взгляд. А Запад перестал быть европейским, он утратил связь со своим культурным кодом. В этом отношении совершенно прав Пат Бьюкенен — американский политолог, автор книги «Смерть Запада». Он сказал:

«Америка приобрела мир, но потеряла саму себя. Запад навязывает свои ценности другим, но он сам больше ценности не имеет».

России необходимо отстаивать свою собственную цивилизацию, свои собственную культуру. При этом мы делаем это не агрессивно, спокойно, с уважением к другим народам. Если Запад хочет выродиться, если он хочет достигнуть дна, то пусть он это и делает, — это его право, в конце концов. Мы, конечно, едва ли должны этому радоваться и злорадствовать. Если человек болен или сходит с ума, это не предлог для радости других. Но, если мы не можем его спасти, давайте хотя бы сохранимся сами от вируса западного глобализма.

России надо больше внимания уделять своим собственным истокам. Ведь у нас есть великолепная культура, прекрасная духовная религиозная традиция, философия, золотой и серебряный век русской культуры. Мы этому совсем мало уделяем внимания, стараемся копировать Запад. И даже когда мы его не любим и проклинаем, мы слишком много от него зависим. Мне кажется, нам надо меньше на него обращать внимания. Но нам надо понять, как у нас. Ведь когда мы начинаем говорить, как у нас, нам сразу в голову приходит только одно — «не так, как у них». И получается, что мы зависим от них, пусть и негативно.

Нам надо больше быть уверенными в себе, в своих культурных основаниях, в коде русской культуры, открытой разным этническим группам. Мы никогда не были расистами, у нас не было никогда практики работорговли. Мы можем наблюдать, что происходит на Западе, но нас это вообще не касается. У нас другой, свой, евразийский путь, открытый разным народам, разным этническим группам. И поэтому мы должны сохранять все то позитивное, что есть в русской культуре и русском начале.

Нам нужно больше обращать внимание на позитивные стороны собственной идентичности и ее культивировать, возрождать. Это лучший способ для того, чтобы сохранить самих себя и не стать жертвами эпидемии, как стала западная культура и цивилизация.