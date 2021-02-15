Бари Алибасова срочно прооперировали после падения с лестницы

Калининград, 15 февраля. Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова, экстренно госпитализированного в Калининграде, рассказал ФАН о состоянии отца.

Как стало известно ранее, 12 февраля с продюсером произошел несчастный случай. 73-летний шоумен упал с лестницы и серьезно повредил ногу.

«У него был открытый перелом, страшный, кость наружу вышла. Позавчера прошла операция, подлатали его. Теперь чувствует себя получше. Еще четыре–пять дней в больнице пробудем, а потом повезу его домой», — сообщил Алибасов-младший.

Бари Алибасов проживал в Калининграде в квартире-студии своего сына. Сообщалось, что создатель «На-На» отправился туда на реабилитацию. Во время вылета в Калининград продюсера заметили в столичном аэропорту в инвалидном кресле.

На новость о госпитализации шоумена ранее эмоционально отреагировала актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая в конце прошлого года развелась с Алибасовым, но теперь приняла решение воссоединиться с ним. Она уверена, что с продюсером ничего бы не случилось, если бы она находилась рядом с супругом.