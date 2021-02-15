Телезрители попросили больше не звать Янину Соколовскую на эфир

Москва, 15 февраля. В последнее время, наличие украинских политологов и других экспертов в студиях российских политических ток-шоу уже не вызывает удивления. Естественно, что во время обсуждения вопросов, касающихся Киева, они представляют украинскую точку зрения и зачастую в пылу горячих дискуссии, гости из дружественной страны перебарщивают и переходят на крик и оскорбления, а иногда и провокации, — пишет «ПолитПазл».

Из-за закрытых границ, вызванных пандемией коронавируса, большое количество экспертов безуспешно пытается попасть на эфиры российских телепроектов. Но самым изворотливым все же удается проделать путь через тернии к звездам и засветиться на одном из шоу. Среди них и Янина Соколовская — украинская журналистка, активно транслирующая свою русофобскую позицию.

В последнее время эпатажное поведение украинки вызывает все больше негатива у российских телезрителей. Многие из них призвали авторов российских телепередач не звать женщину на эфиры.

Критиковать Соколовскую начали подписчики телеведущего шоу «Время покажет» Артема Шейнина в комментариях под одним из постов «ВКонтакте». Телезрители объяснили свое возмущение тем, что журналистка безосновательно кидается оскорблениями в сторону России и ее руководства.

«Соколовская оскорбляет, гадости говорит про Россию, пытается перекричать всех. Из-за нее и еще клоуна Никулина регулярно переключаю на другой канал. Такой визг в студии устраивают, противно», — написала в комментарии одна из подписчиц Шейнина.

Женщину уже не один раз останавливали во время эфира, не дав закончить мысль. А все из-за ее критики в сторону Москвы и ветеранов ВОВ.