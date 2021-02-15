Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону и попросил его вновь сделать страну колонией.

Об этом сообщила центральноафриканская журналистка Ева Малонга:

«В январе Франсуа Бозизе написал Эммануэлю Макрону. Он попросил его «повторно колонизировать ЦАР, а также изгнать из страны русских».

#Centrafrique Passé inaperçu des radars de la presse. En janvier dernier, François Bozizé avait écrit à E. Macron, pour lui demander, je cite : "De recoloniser la Centrafrique, et de chasser les russes." @EmmanuelMacron n'avait pas donné suite à sa requête. #CARCrisis pic.twitter.com/9AwnekTp9I — Eve Malonga (@evemalonga) February 15, 2021

Французский президент просьбу главаря «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) проигнорировал. Тогда как сам опальный политик готов вернуться к власти любыми путями. Даже пожертвовав независимостью собственной родины.

Бозизе пытался вернуться в президентское кресло, однако Конституционный суд не допустил его к выборам. После этого бывший президент ЦАР и подконтрольные ему боевики безуспешно попытались отменить результаты голосования с помощью провокаций и атак на мирных граждан. Однако обученные российскими специалистами бойцы национальной армии отразили нападение, перешли в контрнаступление и фактически подавили деятельность «Коалиции» на западе страны.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) освободили от радикалов федеральную трассу Белоко-Банги, по которой в столицу поставляют товары первой необходимости.