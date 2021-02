Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

Гватемала, 15 февраля. Извержение вулкана Фуэго началось в Центральной Америке. Гора располагается всего в 50 километрах от столицы Гватемалы.

Об извержении 14 февраля сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh). Кроме того, повысилась активность вулкана Пакая. После извержения по крайней мере в 20 муниципалитетах департаментов Сакатепекес и Гватемала началось выпадение вулканического пепла, а в муниципалитете Алотенанго была объявлена тревога.

Взрывное извержение Фуэго сопровождалось столбом пепла, вулканических газов и обломков пород, которые рассеивались на расстоянии около пяти километров. На склонах горы были замечены потоки лавы. Один из лавовых потоков, достигающий около 1,3 км в длину, двигался в направлении ущелья Сениса, а другой поток длиной 500 м — в направлении ущелья Сека.

На данный момент активность вулкана Фуэго понизилась, однако власти предупреждают, что не исключено повторное извержение вулкана. В связи с этим, муниципальные и местные власти Гватемалы продолжают ждать в полной готовности.

Спасательные службы и власти рекомендовали населению, проживающему в муниципалитете Алотенанго департамента Сакатепекес, эвакуироваться в убежища, если ситуация с падением вулканического пепла ухудшится. Войска гватемальских вооруженных сил были размещены в районе Алотенанго.

