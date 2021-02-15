Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

Гватемала, 15 февраля. Извержение вулкана Фуэго началось в Центральной Америке. Гора располагается всего в 50 километрах от столицы Гватемалы.

#Guatemala | Autoridades han declarado en erupción el volcán de Fuego. Más temprano alertaron sobre dos ríos de lava por la efusiva actividad del volcán ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, entre Guatemala, Escuintla y Chimaltenango. pic.twitter.com/7VroWCi4PE — Diario La Huella (@LaHuellaSV) February 14, 2021

Об извержении 14 февраля сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh). Кроме того, повысилась активность вулкана Пакая. После извержения по крайней мере в 20 муниципалитетах департаментов Сакатепекес и Гватемала началось выпадение вулканического пепла, а в муниципалитете Алотенанго была объявлена тревога.

Взрывное извержение Фуэго сопровождалось столбом пепла, вулканических газов и обломков пород, которые рассеивались на расстоянии около пяти километров. На склонах горы были замечены потоки лавы. Один из лавовых потоков, достигающий около 1,3 км в длину, двигался в направлении ущелья Сениса, а другой поток длиной 500 м — в направлении ущелья Сека.

VOLCÁN DE FUEGO. Se ha registrado el descenso de una serie de flujos piroclasticos en el volcán de Fuego lo cual representa la evolución de la actividad hacia un estado de erupción declarada. pic.twitter.com/7SJXZ8z4Kf — CONRED (@ConredGuatemala) February 14, 2021

На данный момент активность вулкана Фуэго понизилась, однако власти предупреждают, что не исключено повторное извержение вулкана. В связи с этим, муниципальные и местные власти Гватемалы продолжают ждать в полной готовности.

Спасательные службы и власти рекомендовали населению, проживающему в муниципалитете Алотенанго департамента Сакатепекес, эвакуироваться в убежища, если ситуация с падением вулканического пепла ухудшится. Войска гватемальских вооруженных сил были размещены в районе Алотенанго.

A view of the eruption of Volcan de Fuego as seen from #Alotenango, #Guatemala. The volcano erupted on 14 February generating pyroclastic flows. ???? epa / EFE / Esteban Biba#VolvanoEruption #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/qLy6kys4Nx — european pressphoto agency (@epaphotos) February 15, 2021

Вулкан Пакая находится в состоянии высокой активности. 14 февраля были зарегистрированы выбросы потоков лавы на 250 метров и столбов пепла на высоту 2900 метров над уровнем моря.

В Гватемале насчитывается 32 вулкана, наиболее активными из которых являются Фуэго и Пакая. В прошлый раз вулкан Фуэго извергался 3 июня 2018 года, в результате чего погибли 202 человека.