Пиар-директор Лободы о Садальском: У нас любят пиариться за счет других

Москва, 15 февраля. Пиар-директор украинской певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова заявила ФАН, что Станислав Садальский решил попиариться за счет других.

Бурлакова в эксклюзивном комментарии объяснила критику со стороны советского и российского актера в адрес Лободы в качестве наставника на музыкальном шоу Первого канала «Голос.Дети».

«Нет, не будет, — ответила Бурлакова на вопрос ФАН, будет ли певица реагировать на выпад со стороны актера. — Вы знаете, Светлана сейчас так занята подготовкой детей к [этому] проекту, что у нее пока нет возможности [как-то реагировать]. Видела ли она этот пост [в соцсети], я не знаю…»

По словам собеседницы ФАН, в России приняли закон об уголовной ответственности за «оскорбления человеческого достоинства и общественную нравственность», поэтому не исключено, что Лобода все же в дальнейшем что-то и предпримет.

«У нас все любят пиариться за счет других, — сказала Бурлакова. — Зато на него [теперь все снова] обратили внимание. В очередной раз вспомнили, кто такой Садальский».

О том, что Светлана Лобода вместе с Василием Вакуленко (Бастой) и Егором Кридом будет наставником в новом сезоне популярного телешоу Первого канала «Голос. Дети», стало известно в первый день февраля.

После премьерного выпуска программы Станислав Садальский написал гневный пост на своей странице в Instagram относительно Лободы. Он считает, что певица, во-первых, слишком откровенно оделась, но при этом добавил, что у нее «очень красивая грудь». Во-вторых, Лобода, по мнению актера, «похоже, бухая», потому что «сама поет, сама танцует». Садальский предложил ей и вовсе «в следующем выпуске сесть голой в кресло».