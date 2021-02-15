Юрист рассказал, что ждет учительницу из Бурятии, дернувшую ученика за больное ухо

Дальнейшая судьба учительницы из Бурятии, дернувшей ученика за ранее прооперированное ухо, будет зависеть от степени нанесенного здоровью школьника вреда. Таким мнением в беседе с ФАН поделился адвокат, кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что после инцидента с учительницей у ребенка ухудшился слух.

«Конечно, таскать детей за уши педагогам нельзя. Принимая во внимание перенесенную учеником операцию, степень вины учителя будет определяться с учетом проведенных медицинских экспертиз. Если будет установлено, что нанесен вред здоровью, то виновное лицо попадает в том числе и под уголовную ответственность. Преподаватель будет однозначно отстранен от своей деятельности и, скорее всего, наказан», — сказал собеседник.

Кандидат юридических наук отметил, что учительницу могут ожидать разные варианты исхода ситуации.

«Уголовный Кодекс дифференцирует наказания в зависимости от степени причиненного вреда. Если речь будет идти о легком вреде здоровью, то наказание, скорее всего, будет в виде исправительных работ. Средний вред здоровью может привести к реальному лишению свободы», — сообщил эксперт.

В завершение он добавил, что нельзя исключать и вероятность того, что после случившегося учительница уже не сможет работать по специальности.

«Судимость — это следствие умышленного преступления. По этой причине у лица с судимостью появляются ограничения по части трудовых отношений. Такие обстоятельства могут не позволить учителю вообще когда-либо заниматься преподавательской деятельностью», — подытожил адвокат.

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