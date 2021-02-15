«Символ протеста» Маргарита Юдина за две недели «заработала» больше, чем за всю жизнь

54-летняя Маргарита Юдина из Луги стала очередным символом протеста. Женщину толкнул полицейский, когда она преградила ему путь, и теперь она — очередная икона либеральных оппозиционеров. ФАН выяснил, кто такая Маргарита Юдина, кем она в действительности работает и почему ее семья из четырех человек живет на 10 тысяч рублей в месяц. Также удалось узнать, во сколько обходится пребывание Маргариты в Санкт-Петербурге жертвователям на жизнь и еду для детей.

Возвращение

Маргарита Юдина нигде не работает, не являясь пенсионером ни по возрасту, ни по здоровью. Не работает ни ее старший сын — 25-летний Роберт, ни средний — 20-летний Ростислав. Не работала она и раньше. Некоторое время назад она уезжала в Германию — после того, как в России ей заинтересовались органы опеки: дети проживали в ужасных условиях. В ФРГ женщина жила недолго. В 2017 году Ростиславу поставили диагноз — диабет, а для лечения и получения льготных препаратов там необходима страховка — 300 евро в месяц.

В России обязательное медицинское страхование практически бесплатное. А льготный инсулин, тест-полоски выдают не только гражданам нашей страны, но и тем, кто имеет вид на жительство. Странным образом эти две даты совпали — постановка диагноза сыну (важно отметить, что он не инвалид детства, как пишут в либеральных СМИ) и возвращение Маргариты на родину.

После приезда, по словам Маргариты, она работала в какой-то военной части. Однако никаких пометок и документов, подтверждающих это, нет. С ее слов, из части женщину уволили после того, как сын стал фигурантом уголовного дела о клевете. Только вот ни она, ни ее сын не имеют уголовных судимостей, только на младшем был штраф от ГИБДД.

По словам Маргариты, вся семья живет на 10 тысяч рублей в месяц, которые она зарабатывает как репетитор. Проверить, работает ли она на самом деле, невозможно. Но, поскольку она то репетитор по математике, то по немецкому языку, факт преподавания тоже очень сомнителен.

«Условия в доме проверить невозможно, — рассказал источник в местной администрации. — Она туда никого не пускает. К ней пытались попасть и из соцзащиты, и из опеки, и из аппарата уполномоченного по правам ребенка: младшая дочь же у нее несовершеннолетняя. Никто не прошел. Сведений о том, что девочка проходит дистанционное обучение, в администрации тоже нет».

Кстати, у старшего сына «бедной» Маргариты (тоже неработающего) есть автомобиль. Семья владеет огромным участком земли, и пока в Луге многие зарабатывают, выращивая овощи и фрукты, Юдины свой не обрабатывают. Поэтому очевидно, что безвыходность положения здоровой женщины сильно преувеличена.

«Команда 29»

После того как на незаконной акции 23 января Маргарита преградила путь полицейским, она проснулась знаменитой среди оппозиционеров. И за ее дело взялись юристы печально известной «Команды 29» — неформального объединения правозащитников и оппозиционных журналистов. На словах они — борцы за свободу мысли и слова, свободу прессы и запрет цензуры, за право свободно искать и распространять информацию, на деле — оппозиционный проект по зарабатыванию денег на простодушных людях. До Маргариты Юдиной они вели дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже против России. Правда, ничем пока не помогли.

За Маргариту взялись рьяно. Первым делом — опубликовали на сайте информацию о крайне бедственном положении Маргариты: бедная женщина с тремя детьми живет на 10 тысяч рублей в месяц, скромно умолчав, что двое из них — здоровые парни. Многие утверждают, что средний ребенок — инвалид детства, но в реальности заболевание Ростислава не является тем, при котором нельзя работать. Он освобожден только от службы в армии. Кстати, в Германии при таком заболевании ставят инвалидность в 60% случаев, что не предполагает даже льготного лечения.

Вторым делом — вывезли Маргариту в Санкт-Петербург, поселив сначала в отель, потом на конспиративную квартиру. Якобы в Луге ей угрожает опасность, так как она собирается судиться с правоохранительной системой. В реальности никакой необходимости скрывать борца за правду не было: к ней приходили только соцслужбы и органы опеки, и то — после ее жалоб на жуткие условия жизни. Ну, еще из администрации — хотели предложить работу для сыновей. В Луге, как выяснилось, свободны около 800 вакансий для людей без специального образования. Но в этой семье работать отказываются принципиально.

Финансы

После жалостливого рассказа с 27 января по 5 февраля на помощь Маргарите поступило 1969 переводов на общую сумму 1 507 791 рубль. Из них потрачено на продукты для не желающей работать Маргариты — 3727 рублей. Ее великовозрастным сыновьям, которым, напоминаем, 25 и 20 лет, и 15-летней дочке — 19 834 рубля. Согласно отчету «Команды 29», последнюю статью мягко назвали «продукты для детей» — наивные спонсоры не должны догадываться, что взяли на содержание двух взрослых, дееспособных мужчин, которые просто не хотят работать. Еще 1999 рублей ушло на одежду все тем же детям.

Для Маргариты был приобретен смартфон за 10 040 рублей. Обычный кнопочный телефон ей не подойдет, она же зарегистрировалась в Twitter, где выложила три поста, пиаря себя и поддерживая Навального. 300 рублей ушло на сотовую связь, 1060 — на такси. Дальше — интереснее.

За гостиницу, где проживала Юдина во время поиска ей конспиративной квартиры, платили 3600 рублей в сутки. По данным ФАН, женщину поселили в мини-отель «АлександерПлатц» в центре Петербурга.

Там две категории номеров — стандарт и делюкс. 3600 стоит делюкс. То есть Маргарита, приехав из разваливающейся избушки, не захотела жить в комфортабельном, но без кондиционера номере.

Через сутки женщине нашли квартиру на Пулковском шоссе. И тут фантастика — за аренду отдали 60 000 рублей с предоплатой. То есть взяли для «умирающей с голоду женщины» не самую дешевую квартиру в Петербурге. После трат на автобус, юристов, метро, Маргарита на личные расходы, или, как написано, в личное пользование получила 510 тысяч рублей. Таких денег Маргарита не заработала за всю жизнь. Хотя понятно, почему — женщина категорически отказывается работать. Из суммы были оплачены ее долги в двух банках, которые в общей сложности составляли порядка 120 тысяч рублей.

На счету осталось еще 831 036 рублей, которые, по словам юристов «Команды 29», пойдут на финансовую помощь бедной Юдиной.

Надо отдать должное, эти деньги Юдина прилежно отрабатывает. Ругает власть, страну, в которую прибежала, как только понадобилась бесплатная медицина. Несколько раз меняла решения — от «простила этого полицейского» до подачи заявления в Следственный комитет и «хочу, чтобы его уволили».

Маргарита Юдина — не более чем очередной провальный проект либералов. Женщина, ведущая явно асоциальный образ жизни, которая не хочет работать, но хочет получать деньги. К счастью, большинство интернет-пользователей в эту сказку не поверило — под каждой статьей о мученице из Луги море гневным посланий: женщину обвиняют в лени и вранье, считая, что полицейский был прав.