В России упростят предоставление мер социальной поддержки

Москва, 15 февраля. Госдума планирует рассмотреть на заседании 16 февраля в первом чтении законопроект об автоматизации предоставления гражданам мер социальной поддержки. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает корреспондент ФАН.

«В первом чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается назначать и предоставлять меры социальной защиты, социальных услуг автоматизированно, через Единую государственную информационную систему соцобеспечения, — сказал он. — Смысл в том, чтобы в одном месте собрать все данные о социальном обслуживании граждан».

Жуков добавил, что законопроектом, в частности, закрепляются положения о расширении функционала Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Документом также предлагается разрешить органам местного самоуправления использовать собственные информационные системы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемые нормы помогут повысить эффективность управления внедрением и развитием информационных технологий. Документ также позволит обеспечить автоматизацию процесса предоставления мер соцподдержки, оперативность принятия решения соответствующими органами, оптимизирует для граждан процесс предоставления необходимых документов.

Добавим, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который оптимизирует механизм назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям. Предлагается с 1 января 2022 года ввести беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. ПФР будет выносить такие решения автоматически не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации о признании у человека инвалидности.

Норма коснется и пенсий безработных, которые будут назначать досрочно по предложению службы занятости. Устанавливается также, что сведения о страховом стаже застрахованного лица, необходимые для назначения страховой пенсии, могут представляться страхователем в Пенсионный фонд РФ по запросу органа ПФР без участия гражданина.