Москва, 15 февраля. США по-прежнему лелеют надежду найти и предъявить миру виновных в пандемии COVID-19, в смерти миллионов людей, а главное — в астрономических убытках в экономике. Собственно, этот «заветный злодей» и призван возместить Вашингтону каждый потерянный цент.

На дальнейшие поиски вдохновляет и то, что виновные-то уже давно назначены. Кандидатов аж несколько: Китай, Россия, Иран. Наглядный тому пример — свежее «расследование» международного агентства информации и новостей Associated Press News.

Вооружившись, по всей видимости, тем принципом, что США якобы и знать ничего не знают о том, как создавать биологическое оружие, авторы материала постарались собрать как можно больше всевозможных разрозненных эпизодов и сшить из этого хоть что-то убедительное.

В качестве серьезных аргументов они попытались представить, например, слухи в китайских соцсетях на заре появления COVID-19 о том, что коронавирус — это биологическое оружие, примененное страной-противником. То обстоятельство, что благодаря дисциплинированному населению в Китае удалось быстро погасить вспышку инфекции, тоже преподносится как подозрительное совпадение.

Далее, по мнению расследователей, нелегкое бремя по распространению китайских слухов взвалила на себя Россия. Под раздачу попал телеканал «Звезда» и один из выступавших в ее эфире спикеров Игорь Никулин.

Но основной упор в своих обвинениях США все же делают именно на Китай, а не нашу страну. Причина понятна — в глазах американцев Пекин стал их главным соперником на экономической и политической арене. Обсуждение в иранских СМИ предположений о том, что пандемия могла стать следствием умышленных или непродуманных действий со стороны Штатов, также стало «неопровержимым» доказательством того, что, пожалуй, не осталось в мире стран, которые не участвуют в заговоре против «колыбели демократии».

Примечательно, что нынешняя отчаянная информационная атака США стала следствием их же собственных стараний успеть первыми обвинить Китай в причастности к пандемии. Да еще и потребовать компенсацию за понесенные убытки. Зеркальный и вполне логичный ответный ход властей Поднебесной стал для Штатов полной неожиданностью.

Ранее Федеральное агентство новостей указывало на возможную причастность американских ученых и высокопоставленных чиновников к созданию коронавируса, что во многом объясняет нынешнее стремление Штатов поскорее найти виновных в другом месте.