Сгоревший бар и убитая стриптизерша: Мексика открыла очередную неделю нарковойны

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и не пропагандирует культ насилия и жестокости, носит исключительно информационный характер. Все описания насильственной смерти, пыток и издевательств над людьми приводятся, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной и античеловеческой деятельности мексиканских наркокартелей.

Новая неделя в Коацакоалькосе в штате Веракрус началась крайне неспокойно.

8 февраля в 5 часов утра группа боевиков картеля «Новое поколение Халиско» бросила несколько «коктейлей Молотова» в бар Mangos. Сгорело все — столы, стулья, соломенная крыша бара. Прибывшие пожарные спасли официанта, который чудом отделался всего лишь ожогами рук.

У бара Mangos судьба в принципе несчастливая — его уже поджигали в июле 2019 года. Поговаривают, что тогда это было на совести полицейских, стремившихся получить «арендные платежи» с картеля Лос Сетас.

Поджоги баров, загадочное убийство стриптизерши, новые послания картеля «Новое поколение Халиско» и конечно же, горы свежих трупов, — обо всем этом рассказывает автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало».

Человеческие останки в Сапопане

11 февраля неподалеку от стадиона «Акрон» в Сапопане, штат Халиско, были найдены 18 мешков для мусора, полные разрубленных на части человеческих тел. В тот день настроение игроков лучших футбольных команд Мексики, давно облюбовавших этот стадион в качестве основного места для тренировок, было несколько подпорчено.

HALLAZGO DE 18 BOLSAS CON RESTOS HUMANOS EN JALISCO



Una pierna humana fue la punta del iceberg. 18 bolsas negras fueron localizadas a un costado del paso a desnivel del Periférico Poniente y la avenida Bosques de La Primavera. pic.twitter.com/M9r2BkUVPy — El Txoro Matutino (@ElTxoroMatutino) February 13, 2021

Группа полицейских патрулировала улицы, когда один из правоохранителей заметил «нечто похожее на человеческую ногу» на одном из проспектов возле футбольного стадиона.

Точное количество тел, найденных в окрестностях стадиона «Акрон», остается неизвестным — до сих пор не удалось понять, какому количеству людей они принадлежали.

Убийство стриптизерши в Тихуане

Граждане США украшают своими портретами местную уголовную хронику не реже мексиканцев. Когда дело касается приграничных территорий — то даже чаще.

12 февраля в Тихуане произошло очередное убийство. В стриптиз-клубе Adelitas была убита одна из танцовщиц — 19-летняя Исида Аталия Монтойя Ромеро.

Мужчина, соблюдающий все COVID-ограничения и предусмотрительно надевший маску, перерезал девушке горло складным ножом. Уже к приезду полиции и медиков она скончалась.

По одной из первых версий, убийцей стал гражданин США — 38-летний Мэтью Н., приехавший из Калифорнии. Буквально пару часов спустя версия поменялась и главным подозреваемым стал 26-летний американец Логан Келли. Несколько лет назад он прославился тем, что сыграл более 20 баскетбольных матчей за Ратгерский университет (штат Нью-Джерси) и Университет Монтевалло (штат Алабама), но потом исчез с горизонта.

На данный момент неизвестно, за что была убита стриптизерша. Помимо участия в наркоторговле — самой популярной версии, принятой в здешних широтах — погибшую также подозревают в том, что она была замужем за собственным убийцей и скрывалась от него несколько лет. Однако каких-либо доказательств данной теории до сих пор нет.

Приветы из Мичоакана

Боевики картеля «Новое поколение Халиско» выпустили 12 февраля очередное видеообращение. В этот раз для жителей муниципалитетов Коауаяна и Акила в штате Мичоакан.

Досталось всем: Союзу картелей, руководству штата Мичоакан, федеральному правительству, Министерству национальной обороны Мексики и персонально президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Для начала спикер, явно вдохновившийся просмотром «Крестного отца» Копполы, заявил, что «относится к жителям Коауаяна и Акилы со всем уважением» — они его бесспорно заслуживают… Вот только надо прояснить отдельные вопросы.

По ходу речи выяснилось, что подразделения CJNG, действующие в штате, вовсе не из штата Халиско. Они «свои ребята», из Мичоакана. Не то, что члены Союза картелей, которые «предали» и родной штат, и свой народ, и все отряды самообороны вместе взятые.

По версии «Нового поколения Халиско», Союз картелей обирает коммерсантов, вымогает у городских советов деньги за возможность пользоваться газо- и электроснабжением, и даже с владельцев банановых деревьев взимается дань в размере 1 500 песо (почти 75 долларов США) в неделю.

Отдельных представителей Союза картелей обвинили в том, что ранее они, занимаясь проводкой мигрантов через границу США в штате Аризона, бросали их умирать в пустыне. В том числе женщин и детей.

Дальше все еще интереснее: CJNG обвинили Гризельду Валенсиа де ла Мора, сенатора от штата Колима, в том, что она покрывает своего любовника, который руководит Союзом картелей, и вообще, не переспала только с ленивым, начиная от штата Халиско и до Чьяпаса на границе с Гватемалой. Причем не только с мужчинами, заявили возмущенные члены «Нового поколения Халиско».

В конечном итоге картель «Новое поколение Халиско» пообещал «не прекращать войну до тех пор, пока не погибнет последний член Союза картелей». Поскольку некоторые отряды Национальной гвардии Мексики также убивали боевиков из CJNG, то им тоже не уйти от «правосудия».

После всех этих заявлений картель «Новое поколение Халиско» пообещал «никого не трогать» — мифические «невиновные» могут спать спокойно.

Расстрел в Нуэво-Ларедо

В День святого Валентина боевики Северо-восточного картеля решили напомнить мексиканским властям о своей любви.

14 февраля несколько киллеров расстреляли автомобиль бывшего президента Совета учреждений Нуэво-Ларедо. За рулем сидела его 68-летняя жена, которая фактически закрыла его собой. Женщина скончалась на месте.

Подоспевший отряд Национальной гвардии спас экс-чиновника и ликвидировал нескольких боевиков. В автомобилях, брошенных членами Северо-восточного картеля неподалеку от места преступления, была обнаружена взрывчатка.

Asimismo personal de la @GN_MEXICO_ aseguró un vehículo Escalade Color Blanca del #CDN/Z sin placas abandonado en la Calle Veracruz con Calle Privada J. Méndez de la Colonia Madero mismo que en su interior contenía material explosivo.#NuevoLaredo #Tamaulipas pic.twitter.com/erv8or4yK7 — Loba Indomable ???????????????????????? (@loba_indomable) February 14, 2021

Свидетели рассказали, что мужчина, потерявший жену, еще долго не хотел уезжать вместе с бригадой скорой помощи и бродил вдоль обочины дороги. Члены Национальной гвардии говорили что-то про нервный срыв, — а также про то, что подобное происходит в Тамаулипасе чуть ли не каждый день.

Впрочем, вряд ли от этого кому-нибудь становится легче.

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