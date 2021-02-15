Болсонару впервые публично заявил об изъятии наркотиков в Бразилии

Сальвадор, 15 февраля. Полиция Бразилии изъяла 500 кг кокаина, который был обнаружен при обыске частного самолета. Об этом сообщил на своей странице Twitter президент страны Жаир Болсонару.

Частный самолет, на борту которого был обнаружен незаконный груз, собирался вылетать из аэропорта города Сальвадор в штате Баия в Европу. Болсонару также упомянул об обнаружении бразильской полицией 29 тонн марихуаны.

Após @PRFBrasil fazer apreensão histórica de mais de 29 ton de maconha e mais de 500kg de cloridrato de cocaína, a @policiafederal apreende cerca de 500Kg de cocaína na BA. Prejuízo contínuo ao crime organizado. @AmendoncaMJSP @JusticaGovBR



. Detalhes nas redes sociais citadas! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 14, 2021

Сын президента Эдуарду Болсонару, в комментариях отметил, что глава государства впервые открыто заявил о крупном изъятии наркотиков и вывел проблему в публичную плоскость. Прежнюю позицию официальных источников в отношении подобных заявлений Болсонару-младший назвал «глупыми разговорами».

Бразилия известна как один из основных каналов поставки кокаина в Европу. Согласно данным Reuters, еще несколько лет назад топ-5 стран выглядел следующим образом: Колумбия, Венесуэла, Португалия, Эквадор и Чили. Бразилия впервые заняла лидирующую позицию в 2016 и позднее в 2018 году, когда были изъяты 4,3 тонны наркотиков с судов, прибывающих из Бразилии в европейские страны.

В настоящее время организованные преступные синдикаты Бразилии, такие как «Первая столичная команда», контролируют значительную часть наркотрафика в Европе, сотрудничая с европейскими криминальными организациями в Италии и на Балканах.